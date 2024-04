“Il Milan ha scelto”, un nome in pole per la panchina: esulta il Napoli

Il Milan non continuerà con Pioli. I rossoneri, ad oggi sembrano la rivale più accreditata in sede di mercato per Conte, avrebbero però scelto un altro tecnico.

Antonio Conte nella giornata di ieri è stato dato come vicinissimo al Napoli. Il tecnico ex Inter e Juventus, secondo vari addetti ai lavori, starebbe man mano cedendo alla corte sfrenata dei partenopei. Nello specifico, Aurelio De Laurentiis, amico di lunga data dell’allenatore pugliese, non avrebbe mai mollato la presa, cercando in ogni modo di convincere Conte ad accettare la propria proposta.

Negli scorsi mesi, però, le rivali sembravano molte, forse troppe e difficilmente contrastabili: Bayern Monaco, Liverpool, PSG o la stessa Juventus. Tra queste anche il Milan, che ha dovuto prima sciogliere il nodo relativo a Stefano Pioli. Stando alle ultime news, anche i rossoneri sarebbero però in procinto di abbandonare la scena.

Milan, accelerata decisiva per la panchina per un profilo

L’ex tecnico di Lazio e Bologna non proseguirà il proprio rapporto con i rossoneri. Decisivi gli ultimi due campionati in cui il suo Milan non ha mai avuto la continuità per competere per lo Scudetto, dapprima con il Napoli e poi con l’Inter. Infine, il cammino europeo, con la deludente uscita in Europa League arrivata per mano della Roma di Daniele De Rossi in un doppio confronto senza troppe storie.

Da quel momento, le quotazioni per vedere Conte al Milan sono rapidamente incrementate, almeno sino ai giorni scorsi. La Gazzetta dello Sport, quotidiano sportivo vicino agli ambienti milanesi, ha infatti reso nota una indiscrezione che modificherebbe totalmente lo scenario di calciomercato: i rossoneri sarebbero vicinissimi all’allenatore spagnolo ex Real Madrid Lopetegui. Il tecnico, fermo dal 2023 dopo l’esperienza al Wolverhampton in Premier League, sarebbe pronto a tornare in pista e tra le tante proposte avrebbe accettato quella del Milan.

Gerry Cardinale si sarebbe mosso secondo la rosea in prima persona per Lopetegui, un nome apprezzato dallo stesso Moncada ed il resto della dirigenza, fra cui anche Ibrahimovic. Lo spagnolo , che ha messo in cima il Milan, preferendo i rossoneri al West Ham, che gli aveva proposto un contratto più ricco, sarebbe l’uomo giusto secondo la proprietà rossonera grazie al curriculum d’alto livello, avendo quest’ultimo allenato club come Real Madrid, Siviglia e la stessa Nazionale spagnola. Una scelta chiara, che potrebbe essere concretizzata nelle prossime settimane e che taglierebbe fuori Conte. Insomma, trattasi di un’ulteriore conferma per il passaggio dell’allenatore pugliese in azzurro? Lo scenario comincia a farsi bollente, mentre nuove news giungono su tale aspetto.

Milan-Lopetegui, arriva la conferma dalla Spagna

Dopo le rivelazioni odierne ad opera della Gazzetta dello Sport, a confermare lo scenario di Lopetegui al Milan sarebbe arrivata anche la posizione di Matteo Moretto, giornalista per conto di Relevo. Di seguito, quanto lasciato trasparire dal collega sul proprio profilo X in risposta a un utente che chiedeva chiarimenti sulla vicenda: