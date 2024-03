“Sarà presente nel prossimo ritiro estivo”: l’agente conferma: nuovo arrivo al Napoli

Il calciomercato estivo stravolgerà la squadra del Napoli, un procuratore anticipo un nuovo arrivo già in ritiro.

Il rendimento dei calciatori del Napoli durante la stagione è stato sin qui piuttosto deludente. I reparti faticano tanto, sia per questioni legate alle vicissitudini tecniche, dovute ai tre cambi di panchina, sia per una questione di under performance dei singoli atleti, che non hanno saputo ripetersi dopo l’annata trionfale dello scudetto. Tra le poche note positive, su tutti Kvaratskhelia. Il presidente De Laurentiis può però godersi gli azzurri in prestito, come Michael Folorunsho, fresco di convocazione in Nazionale. C’è un altro giocatore che sta facendo benissimo, ed il suo agente, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della ormai certa presenza del suo assistito a Dimaro, sede del ritiro estivo dei partenopei.

Sarà in ritiro con il Napoli, l’agente di Caprile anticipa la decisione

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere titolare dell’Empoli in prestito dal Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Caprile al Napoli? Bisognerà chiederlo a suo tempo a chi di dovere. Sono ripetitivo e non voglio arrivare a giugno a dire sempre le stesse cose altrimenti divento molesto. In questo momento è troppo importante l’esperienza che sta facendo ad Empoli, deve pensare all’Empoli e deve restare concentrato per restare nella storia di questo club. E’ in prestito secco ad Empoli, tecnicamente farà parte del ritiro prossimo del Napoli. Elia è del Napoli, è giovane e sta facendo un’esperienza importante. La sua crescita è esponenziale e quando finirà il campionato verranno fatte tutte le valutazioni. Noi avremo la nostra idea e il Napoli avrà la sua e proveremo a metterci d’accordo.

Caprile è passato a giocare in prestito con l’Empoli nello scorso mese di luglio. In precedenza, ha giocato nel Bari, con cui ha collezionato 41 presenze. L’estremo difensore, secondo una statistica elaborata da Wyscout, piattaforma online italiana di scouting, è il miglior portiere Under 23 d’Europa per gol evitati, fra i numeri uno dei principali cinque campionati europei che abbiano disputato almeno mille minuti in stagione, dati che confermano il valore indiscusso del giovane veronese. Dopo essersi lasciato alle spalle un avvio di stagione complicato a causa di un infortunio alla caviglia, Caprile sta dimostrando di meritarsi la maglia dei campioni d’Italia uscenti.

Il Napoli lo poterà in ritiro in estate e valuterà, probabilmente con il nuovo allenatore, se puntarci immediatamente come portiere titolare, oppure prevedere un percorso più graduale per la sua crescita.