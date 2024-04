Rinnovo Kvara, spuntano le cifre: il Napoli teme l’inserimento di una big

Il Napoli è al lavoro peri il rinnovo di Kvararskhelia, il top player da cui vorrebbe ripartire, bisognerà però fare in fretta.

Victor Osimhen saluterà Napoli. L’attaccante nigeriano, come comunicato dallo stesso De Laurentiis, verrà ceduto a fronte del pagamento della clausola presente nel suo contratto. 120 o 130 milioni, una cifra monstre, che farà registrare al Napoli l’operazione in uscita più onerosa della propria storia.

Non solamente Osimhen lascerà l’ombra del Vesuvio però, Piotr Zielinski è pronto ad abbracciare l’Inter e dopo la stagione in corso, quasi la totalità dei calciatori azzurri non sarebbe più certa di restare. Tutti utili ma nessuno indispensabile, o quasi.

Kvaratskhelia, giorni decisi per il rinnovo: l’agente del georgiano in città

Khvicha Kvaratskhelia pare infatti il nome da cui Aurelio De Laurentiis vorrebbe ripartire per il nuovo corso napoletano. Il georgiano, nonostante le difficoltà che hanno investito tutta la squadra, è riuscito comunque, seppur a tratti, ad emergere, confermandosi leader tecnico della squadra.

Il patron lo sa ed è inoltre consapevole che privarsi dei due bomber principi dello scudetto nella stessa sessione sarebbe oggettivamente complicato oltre che un azzardo. Per questa motivazione, in questi giorni sarebbe previsto un incontro con Mamuka Jugeli, agente del calciatore. L’indiscrezione è stata confermata quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, che ha reso note le cifre che il procuratore potrebbe richiedere per prolungare.

Secondo la rosea, la richiesta sarà di ben 5 milioni netti più bonus, una cifra importante, ma leggermente inferiore a quella che De Laurentiis vorrebbe proporre: 4,5 milioni. Insomma, secondo il quotidiano sportivo ci sarà da limare qualcosa, per una trattativa che dovrebbe essere chiusa per il bene del Napoli nel minor tempo possibile. Su “Kvaradona”, infatti, c’è l’interesse concreto del Barcellona.

I blaugrana vengono indicati da ormai mesi come la rivale più accreditata del Napoli in sede di calciomercato, con Kvaratskhelia richiesto personalmente da Xavi Hernandez. Non solamente i catalani però, perchè secondo la Gazzetta anche il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe iniziato a sondare il terreno per Kvara. Una rivale, che nel caso in cui fosse confermata, sarebbe difficilmente contrastabile vista l’infinita disponibilità della proprietà citizens, in questi anni capace di fare razzie.

Staremo quindi a vedere, probabile che si tenti una accelerata nei prossimi giorni o settimane, il Napoli non vuole perdere Kvaratskhelia, ma il georgiano ad oggi resta uno dei tesserati meno pagati in rosa, bisogna far presto.