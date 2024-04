Erede di Osimhen, mossa a sorpresa del Napoli: sondato il connazionale del bomber

De Laurentiis è già in fase di studio per il nuovo bomber: oltre ai calciatori già noti da settimane, ci sarebbe un nome a sorpresa.

Victor Osimhen lascerà Napoli senza alcun dubbio. Sul nigeriano pende una clausola da 120 – 130 milioni, una cifra monstre che permetterà alla società partenopea di registrare con la sua cessione l’operazione in uscita più ricca della propria storia. Osimhen lascerà in dote uno Scudetto, vinto da capocannoniere, ma anche una eredità pesante.

Per questa motivazione, Aurelio De Laurentiis è già in fase di studio per il nuovo nove partenopeo, un nove che dovrà rispondere a determinate caratteristiche che varieranno in base al tecnico. Un allenatore, che potrebbe essere definito nei prossimi giorni o settimane, almeno stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, dalla quale è fuoriuscito anche un nuovo nome appunto per l’attaccco

Attaccante Napoli, nome a sorpresa per il Napoli

Antonio Conte da ieri sembra più vicino, con il tecnico pugliese ex Inter che si sarebbe ‘arreso’ alla corte sfrenata di De Laurentiis e starebbe già ponendo secondo molti le basi per il suo arrivo. Per i vari addetti ai lavori l’attaccante che più desidererebbe Conte è ovviamente Lukaku, suo pupillo, ma l’edizione odierna de Il Mattino si è concentrata su altri profili.

Secondo il quotidiano campano, infatti, i nomi su cui il Napoli si starebbe muovendo sono Dovbyk, leader del Girona qualificato in Champions League, Gimenez, autore di 21 goal in 29 gare con il Feyenoord ed infine il vecchio pupillo David, già accostato con costanza la scorsa estate prima della decisione di prolungare la permanenza di Osimhen.

Secondo Il Mattino, però, ci sarebbe un altro nome a sorpresa ad incuriosire particolarmente la dirigenza napoletana, quello di Terem Moffi, attaccante nigeriano del Nizza, con cui ha realizzato undici centri nella Ligue 1 attuale. Un nome a sorpresa, mai reso noto in queste frenetiche settimane, in cui tanti, forse troppi calciatori e tecnici sono stati accostati al Napoli.

Il nome di Moffi, in chiave post-Osimhen, potrebbe però rivelarsi sorprendentemente azzeccato. Fisico e longilineo, l’attaccante classe 1999 rappresenta un profilo difficile da spostare, tanto che in Nazionale ha spesso funto da sostituto del bomber partenopeo. 25 milioni, ad oggi, la valutazione di Moffi, che si candida ufficialmente a possibile nuovo innesto azzurro. Staremo a vedere insomma, ma la sensazione è che. rispetto alla scorsa estate, De Laurentiis voglia muoversi d’anticipo.