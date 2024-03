Report SSC Napoli, ultim’ora su Kvara: il comunicato sull’infortunio è ufficiale

Arrivano novità dal Konami Training Center di Castel Volturno, dove quest’oggi ha fatto ritorno anche Khvicha Kvaratskhelia: come sta il numero 77 azzurro.

Il Napoli, al rientro dalla sosta per le Nazionali che si è archiviata in queste ore, si ritrova nuovamente al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare l’attesissima sfida contro l’Atalanta. Uno scontro diretto che sa di vera e propria ultima chiamata per la Champions League, in quanto il quinto posto – che potrebbe valere l’accesso alla massima competizione europea per club, qualora fosse confermato il primato dell’Italia nel ranking annuale della UEFA – non è poi vicinissimo.

Cresce l’ansia attorno alle condizioni di Khvicha Kvaratshkelia, autore insieme ai suoi compagni di Nazionale dell’impresa firmata Georgia, che sarà tra le compagini impegnate a Euro2024. Il numero 77 azzurro, però, ha accusato un fastidio all’inguine nell’ultima sfida valida per i play off contro la Grecia, in cui è stato costretto a uscire anzitempo.

Dal Napoli, proprio in questi minuti, è arrivato il comunicato sulle sue condizioni e che chiarisce il quadro della situazione a poco meno di quarantotto ore della sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta.

Notizie SSC Napoli, come sta Kvaratskhelia

All’interno del consueto report quotidiano, il Napoli ha fatto luce sulle condizioni di Kvaratskhelia, su cui già il medico sociale della Georgia si era espresso. Di seguito il report dell’allenamento odierno rilasciato dal Napoli, su cui si parla delle condizioni dell’esterno georgiano:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali. Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra”.

Per Kvaratskhelia sono quindi escluse lesioni per quanto riguarda il problema accusato durante Georgia-Grecia. È iniziato immediatamente l’iter riabilitativo per il georgiano, che proverà a ristabilirsi in tempi record per essere a disposizione già sabato contro l’Atalanta. Maggiori aggiornamenti ci saranno nei report successivi, e nella conferenza che terrà domani Calzona, dove presenterà la sfida contro l’Atalanta e farà il punto sulle condizioni fisiche di Kvaratskhelia.