Addio al Napoli? Simeone verso la cessione: scelta la prossima squadra

Aria di rivoluzione in casa Napoli, che in vista della prossima stagione dovrà necessariamente invertire il trend negativo. Tra gli indiziati per una papabile cessione, spunta il nome di un attaccante.

Ultime nove gare di Serie A per il Napoli sono da affrontare nel migliore dei modi, per provare a strappare una complicata qualificazione alla prossima Champions League. Poi, quasi certamente, sarà rivoluzione. Con un nuovo allenatore, perché Calzona, ad oggi, non è riuscito ad invertire la rotta infelice che gli azzurri hanno intrapreso ad inizio anno, figlia di scelte poco oculate da parte della dirigenza. Le strategie per la prossima stagione sono ancora tutte da delineare. La sensazione generale è che molti calciatori saluteranno la piazza. Tra questi, nelle ultime ore, è spuntato il nome di un attaccante, che rimarrebbe in Italia e lascerebbe i partenopei dopo due stagioni.

Calciomercato Napoli, Simeone in uscita verso la Lazio

Stando a quanto riportato oggi da Gazzetta.it, Giovanni Simeone starebbe spingendo per lasciare Napoli, dove non sta trovando gli stessi spazi che era riuscito a ritagliarsi lo scorso anno, quello del tricolore. Sarebbe ben lieto di accasarsi alla Lazio, dove riabbraccerebbe Tudor, il tecnico che lo fece esplodere a Verona, nella stagione 2021/2022, in cui segnò ben 17 reti e fornì 6 assist in 35 presenze, risultando essere il secondo giocatore ad aver realizzato più di 15 gol in una stagione di Serie A con gli Scaligeri dopo Luca Toni.

La Lazio, d’altro canto, sta cercando di guardare oltre la leggenda Immobile, che nonostante i due anni di contratto rimanenti, pare voglia lasciare la squadra capitolina dopo 8 stagioni, ricche di successi e dissapori, specialmente nell’ultimo periodo. La scorsa estate rinunciò alle ricche offerte provenienti dall’Arabia perché volenteroso di continuare ad essere una bandiera della Lazio e della nazionale italiana. Negli ultimi mesi, entrambi gli scenari sono cambiati radicalmente.

Simeone era già stato trattato dalla Lazio al termine dell’annata gialloblù, ma poi i biancocelesti di Claudio Lotito virarono su altri profili e l’argentino scelse il Napoli. La prossima estate potrebbe essere quella giusta per il matrimonio tra le parti. Il papà di Giovanni, Diego Simeone, che con la Lazio ha scritto pagine di storia indelebili, sarebbe felicissimo di vedere il figlio ripercorrere le proprie orme. Gli azzurri, che perderanno anche Victor Osimhen, dovrebbero riempire gli slot lasciati liberi da i due bomber della rosa. Situazione tutt’altro che idillica, considerando che molti soldi del budget estivo dovranno essere investiti nel reparto difensivo.