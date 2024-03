Calzona annuncia il suo futuro: nessun dubbio sulla riconferma col Napoli

Torna a parlare dal ritiro della Slovacchia Francesco Calzona. Le parole anche sul futuro al Napoli.

Impegnato in Nazionale come parecchi dei suoi tesserati, Francesco Calzona ha visto la sua Slovacchia venire sconfitta per 2-0 dall’Austria. Una batosta a sorpresa per una formazione che tanto aveva fatto bene negli ultimi mesi, e che ha lasciato sorpreso anche lo stesso Calzona. Il tecnico è quindi intervenuto sull’argomento al termine della sfida, dispensando ai microfoni di SportMediaset anche alcune dichiarazioni circa il suo futuro sulla panchina del Napoli.

Calzona sul doppio ruolo, le parole sul Napoli

Intervistato, come detto, da SportMediaset nell’immediato post partita di Slovacchia-Austria, mister Calzona ha parlato del suo possibile futuro al Napoli. Il tecnico ha quindi fornito il suo pensiero sul doppio ruolo e sul rapporto fin qui maturato con De Laurentiis, lanciando un importante messaggio a tutti i tifosi azzurri.

Sul doppio ruolo:

“Quella del doppio ruolo è una situazione capitata quando il calendario lo ha reso possibile, e quindi in concomitanza con delle amichevoli. Lo ritengo compatibile solo in assenza di partite ufficiali”.

Poi, le parole sorprendente sulla riconferma:

“Riconferma? Onestamente non ci penso. Con De Laurentiis ho un contratto che dura solo per i prossimi mesi, nulla più. Ringrazio il presidente della Slovacchia che mi ha concesso questa opportunità e con cui ho un contratto più duraturo. Ora il mio obiettivo è solo quello di finire la stagione nel migliore dei modi, raggiungendo un posto degno in classifica per il Napoli”.

A porre forse fine alle speranze di riconferma il prossimo anno, lo stesso Calzona che ha così narrato di essere concentrato sul Napoli solo fino al termine del suo contratto di questi mesi. Forti e non in linea con il rinnovo, quindi, anche le parole sul doppio ruolo.

Champions e rimpianti, Calzona su Barcellona-Napoli

Dopo le precedenti dichiarazioni sul Napoli, Calzona ha continuato la propria intervista sempre su temi inerenti agli azzurri. In particolare, sono arrivate anche le parole sui rammarichi Champions post-eliminazione con il Barcellona e il punto sulla possibile qualificazione dei partenopei alla prossima coppia dalle grandi orecchie.

Sull’eliminazione contro il Barcellona:

“C’è molto rammarico in noi. Possiamo parlare sul rigore non dato a Osimhen o anche del gol sbagliato da Lindstrom sul 2-1. Ora, però, dobbiamo concentrarci solo sul campionato”.

Infine, sulle possibilità di qualificazione in Champions: