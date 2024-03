Lascia la Salernitana a parametro zero, occasione imperdibile per il Napoli

Il Napoli inizia a pensare anche alla prossima stagione e al calciomercato, occasione a parametro zero dalla Salernitana.

La grande delusione di questa stagione in Serie A è chiaramente rappresentata dal Napoli. Gli azzurri campioni d’Italia in carica hanno vissuto un’annata decisamente sottotono, parsi lontani parenti della squadra schiacciasassi che ha dominato lo scorso campionato. Addirittura tre cambi di allenatori in panchina e tutti gli obiettivi già sfumati. Resta in piedi la corsa alla qualificazione alla Champions League, traguardo che si proverà a raggiungere nelle ultime nove partite di Serie A.

Portieri Napoli, qual è la situazione di Meret, Gollini e Contini

La società, da par suo, ha comunque iniziato a fare valutazioni per la prossima stagione. La costruzione della squadra che dovrà rilanciare il Napoli è al centro dei pensieri di Aurelio De Laurentiis. Uno dei ruoli che potrebbero vedere delle novità è quello del portiere, con una situazione ancora tutta da decifrare. Attualmente in rosa ci sono tre ottimi estremi difensori: Alex Meret, Pierluigi Gollini e Nikita Contini. Escludendo quest’ultimo, considerato il terzo nelle gerarchie, le valutazioni in casa Napoli andranno fatte sui primi due portieri.

Alex Meret non è saldissimo del suo posto tra i pali della squadra azzurra. Il suo contratto scade di fatto a giugno, ma il Napoli ha un’opzione in proprio favore che permette di prolungare l’accordo fino al 2025 (la clausola di rinnovo scatta un automatico al raggiungimento del 70% delle gare giocate in stagione. Per raggiungere questa quota, Meret deve giocare almeno 5 delle prossime gare di campionato, ndr). Il Napoli è però davanti a un bivio: puntare sul friulano oppure cederlo e puntare su un nuovo portiere. Estremo difensore in rampa di lancio che in realtà i partenopei già avrebbero, ovvero quel Elia Caprile che tanto bene sta facendo all’Empoli.

Come detto è da decidere anche il futuro di Gollini. Il Napoli ha un diritto di riscatto esercitabile dall’Atalanta per 7 milioni di euro. A meno di un rinegoziamento della cifra pattuita, appare difficile pensare che De Laurentiis possa investire una cifra simile per un portiere di riserva. Ecco che allora prende forma un nuovo, possibile, scenario.

Ochoa lascia la Salernitana a parametro zero, idea per il calciomercato del Napoli?

Su X il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha infatti rivelato che Guillermo Ochoa lascerà la Salernitana al termine del campionato. Il portiere messicano ha un contratto fino al 2025, ma ha già ottenuto il via libera della società granata per liberarsi a parametro zero. De Laurentiis potrebbe così pensare di offrire un contatto al 38enne messicano (39 anni a luglio, ndr), già in passato trattato dal Napoli. Ovviamente con un ruolo non da titolare.

I motivi di questa scelta potrebbero essere molteplici: prima di tutto perché Ochoa è ancora un portiere molto affidabile e in questa nefasta stagione della Salernitana – che dovrebbe concludersi con la retrocessione in Serie B – è stato decisamente uno dei migliori calciatori granata per rendimento. Dopodiché non è da trascurare l’aspetto d’immagine ed economico: Memo è ritenuto uno degli uomini simbolo della Nazionale messicana e ciò potrebbe attrarre De Laurentiis ad avere un calciatore ambasciatore in Messico, un po’ com’è stato per Lozano nei quattro anni passati all’ombra del Vesuvio.

Lo scenario potrebbe essere quello di lasciare andare Gollini – non pagando il riscatto all’Atalanta – e offrire un contratto allo svincolato Ochoa come secondo. Il ruolo di primo potrebbe essere ricoperto, eventualmente, da Meret, mandando Caprile ancora a fare esperienza in prestito. Oppure l’altro scenario potrebbe essere quello di cedere anche Meret e formare una coppia di portieri nuovi di zecca, puntando su Elia Caprile come primo e mettendo alle sue spalle una figura esperta come Ochoa. Chiariamo: si tratta di scenari possibili, per ora. In ogni caso un pensiero a un’opportunità del genere va fatto.