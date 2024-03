Caprile il migliore portiere d’Europa, non ci sono errori: il dato è sensazionale

Elia Caprile sta stupendo sempre di più, il portiere del Napoli in prestito all’Empoli è addirittura il migliore in Europa: un dato lo certifica.

Stagione non esaltate, a dir poco, per il Napoli campione d’Italia in carica. Gli azzurri, dopo l’addio di Luciano Spalletti in panchina, hanno perso la strada maestra e non hanno saputo tenere il rendimento della scorsa stagione. Non solo si sono allontanati immediatamente dalla vetta, ma hanno pagato le scelte errate di inizio stagione con ben tre cambi di allenatore in panchina e una classifica che ora li vede lontanissimi dalla zona valida per la qualificazione alla Champions League.

Le notizie positive per il Napoli, paradossalmente, arrivano da chi all’ombra del Vesuvio al momento non c’è. Sono tanti, infatti, i calciatori di proprietà del club partenopeo in prestito in Serie A. Alcuni di questi si stanno distinguendo per quanto bene stanno facendo, vedi Gaetano al Cagliari o Folorunsho al Verona, altri stanno facendo più fatica. Tra coloro che si stanno mettendo particolarmente in mostra c’è Elia Caprile, portiere in prestito all’Empoli.

Media parate tra i portieri Under 23, Caprile il migliore in Europa

L’estremo difensore classe 2001 è addirittura in testa a una speciale classifica che lo rende “il migliore d’Europa“. Si tratta di una speciale classifica stilata da Wyscout, portale di riferimento per le statistiche legate ai calciatori. Elia Caprile, infatti, risulta essere il portiere Under 23 – tra coloro che hanno giocato almeno 1000 minuti in stagione – con la media di parate a partita più alta nei top 5 campionati in Europa.

Di seguito la classifica:

🇮🇹Elia Caprile – 0.46

🇩🇰Filip Jørgensen – 0.17

🇬🇪Giorgi Mamardashvili – 0.16

🇫🇷Lucas Chevalier – 0.14

🇮🇹Marco Carnesecchi – 0.13

🇳🇱Bart Verbruggen – 0.07

🇫🇷Guillaume Restes – 0.07

Caprile era stato una delle rivelazioni nel Bari dello scorso anno che sfiorò la Serie A. Il Napoli l’ha immediatamente messo sotto contratto, versando nelle casse dell’altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis, circa 7 milioni di euro. Un investimento che fin qui sembra essere pienamente ripagato dal portiere, che si sta mettendo in mostra partita dopo partita.

L’inizio di campionato all’Empoli non è stato semplicissimo. Prima qualche errore, forse dovuto all’emozione di esordire nel massimo campionato italiano, poi un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco circa 2 mesi. Dopodiché Caprile si è ripreso la titolarità della porta dei toscani e non l’ha più lasciata. Sono 14 le presenze in Serie A collezionate, con 16 gol al passivo e 3 clean sheet. Numeri, ma soprattutto prestazioni, che non stanno lasciando il Napoli indifferente. Gli azzurri porteranno sicuramente Caprile in ritiro nella prossima stagione, dopodiché si deciderà se tenerlo in rosa (dandogli un cospicuo minutaggio, ndr) oppure se lasciarci vivere un’altra annata in prestito. Ciò che sembra certo è che nel prossimo futuro la porta del Napoli sarà certamente difesa da Elia Caprile.