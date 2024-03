Napoli ultimo in classifica in Serie A, De Laurentiis incredulo: è arrabbiatissimo

I dati spesso raccontano l’andamento della stagione di una squadra di calcio, ce n’è uno che certifica il disastro del Napoli.

Il Napoli è decisamente la grande delusione della stagione 2023/24 di Serie A. Si fa fatica a crederlo, se solo si pensa al trionfo della passata annata, quando gli azzurri hanno conquistato il terzo scudetto della storia del club. Il Napoli è passato dall’essere la formazione più esaltata d’Italia, a vero e proprio caso. Tre allenatori avvicendati, obiettivi falliti pressoché a metà stagione e, soprattutto, tantissimi calciatori deprezzati.

La classifica delle squadra che più hanno alterato il valore delle rispettive rose, il Napoli è ultimo

Già, perché questo è il dato che probabilmente preoccupa di più Aurelio De Laurentiis e tutta la società partenopea, è la netta svalutazione del parco giocatori. Il portale specializzato e di riferimento in tema di valutazioni di calciomercato, Transfermarkt, ha infatti pubblicato un’interessante classifica riguardante la Serie A: ovvero la graduatoria delle delle squadre che hanno variato il valore della propria rosa rispetto alla passata stagione. Ebbene, il Napoli occupa addirittura l’ultimo posto della classifica.

Gli azzurri hanno depauperato il valore dei propri calciatori per un totale di 21,2 milioni di euro. Più di chiunque altro. Molto male anche Lazio (-17,5 milioni di euro) e il Sassuolo (-17 milioni). Stabile il Milan con i calciatori che hanno mantenuto lo stesso valore, mentre la Roma ha accresciuto il valore del parco giocatori di 4,5 milioni di euro. Volano invece il Monza (+21 milioni), Atalanta (+23,5 milioni), l’Inter capolista (+35,5 milioni). Addirittura oltre ogni aspettativa il Bologna di Thiago Motta, il cui valore dei calciatori è salito per un totale di 52,5 milioni di euro, ma sul trono delle formazioni che hanno acquistato più valore c’è di tutta la Serie A c’è la Juventus allenata da Max Allegri. Ben 63,5 milioni di euro il valore dei bianconeri cresciuto nell’ultima annata.

Un chiaro segnale come l’andamento del campionato abbia condizionato anche questi dati e si rifletta sui calciatori. Una mortificazione per i campioni d’Italia in carica, che però hanno ancora 9 gare per provare a riscattarsi, portando il Napoli almeno alla qualificazione per la prossima Champions League.

Cambiamenti di valore nel 2023/2024 (fonte Transfermarkt):

Juventus + 63,5 milioni

Bologna + 52,5

Inter +35,5

Atalanta +23,5

Monza +21

Frosinone +10,4

Genoa +9,9

Roma +4,5

Torino +2,9

Cagliari +1,5

Milan –

Fiorentina -3,6

Lecce -7,2

Salernitana -8,8

Udinese -11,9

Hellas Verona -14,5

Empoli -15,2

Sassuolo -17

Lazio -17,5

Napoli -21,2

Eppure, nonostante questo crollo, i partenopei mantengono la terza rosa con maggiore valore del campionato. Il valore totale dei calciatori azzurri ammonta a 513,15 milioni di euro. Avanti solo Milan (533,45 milioni) e Inter (622,35 milioni).