De Laurentiis si muove per il nuovo d.s., ritorno di fiamma: si è già parlato di calciatori! (ESCLUSIVA)

Importanti novità per il futuro del Napoli, il presidente De Laurentiis ha avuto contatti concreti con il possibile nuovo direttore sportivo.

Nove partite al termine della stagione come nove finali: questo è l’imperativo dalle parte di Castel Volturno, dove il Napoli si prepara per l’ultima porzione di stagione, quella decisione. Il tecnico Francesco Calzona, ora impegnato con la sua Slovacchia, osserva con attenzione i suoi, chiamati a uno scatto importante per agguantare un piazzamento per la prossima Champions League. Traguardo che sicuramente permetterebbe di programmare con una certa serenità economica il futuro, per cui in ogni caso sono previste molte novità.

A partire proprio dal futuro del CT della Slovacchia: le possibilità di rivederlo anche ai nastri di partenza della prossima stagione non sono altissime, motivo per cui sono tanti i nomi accostati alla panchina dei partenopei che sembra scottare come non mai.

Fino ad arrivare al nodo relativo al direttore sportivo: Mauro Meluso ha un contratto che non scadrà a breve, ma ciò non basta per blindare a prescindere il suo futuro. Tra l’ipotesi di vederlo in vesti diverse e le voci su un possibile addio anticipato tra le parti, in casa Napoli è attenzione anche alla figura dell’uomo mercato. Anche in questo caso, molteplici le piste sussurrate in queste settimane, con alcune candidature che sembrano essere più avanti rispetto alle altre.

Contatti avviati, De Laurentiis ha sentito Pietro Accardi dell’Empoli

Negli scorsi giorni vi avevamo parlato dell’interesse da parte del Napoli per Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma che sta stracciando il campionato di Serie B. Pederzoli resta sicuramente nella lista dei partenopei, ma nelle ultimissime ore c’è stato uno scatto importante da parte di Aurelio De Laurentiis verso un altro dirigente. Stando a quanto raccolto dal giornalista Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli, il numero uno del club azzurro avrebbe avuto più di un semplice contatto con Pietro Accardi, ds dell’Empoli.

I due hanno già iniziato a parlare di futuro del Napoli e di calciatori, con un gruppo da rilanciare. Di Lorenzo, Lobotka, Politano e Kvaratskhelia sono considerati i punti dal quale ripartire. Con il direttore sportivo si è anche parlato delle potenzialità del club, una società totalmente sana dal punto di vista economico e che in estate, a seguito di inevitabili cessioni – Osimhen su tutte -, le risorse da investire non mancheranno.

Nella lista di nomi di direttori sportivi seguiti dal Napoli restano anche altri nomi, ma quello di Accardi è assolutamente balzato in testa e si candida di proseguire – anche per visione e caratteristiche – il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli all’ombra del Vesuvio.