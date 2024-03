Mercato Napoli, Koopmeiners nel mirino di De Laurentiis: la volontà del calciatore

Teun Koopmeiners è finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis pensa all’acquisto del centrocampista di proprietà dell’Atalanta.

La Serie A è ferma per fare spazio alle Nazionali, il sole batte forte e la primavera è finalmente arrivata. Ci sono tutti i presupposti per un clima sereno, ma non per il calciomercato. Da sempre, tale strumento è capace di infiammare questo sport a suon di colpi stratosferici. Nella prossima sessione estiva, con ogni probabilità, assisteremo ad uno degli affari più costosi di sempre. Il protagonista sarà solo uno e porterà il nome di Teun Koopmeiners.

Nato a in Olanda nel lontano 1998 rappresenta ad oggi uno dei tesori più stimati in giro per l’Europa e non solo. I numeri del centrocampista sono fin qui da capogiro, con ben dieci gol e tre assist al passivo. I dati appena citati hanno fatto velocemente il giro per il mondo, motivo per il quale sono tante le big interessate al calciatore. Tra queste, però, ci sono anche alcune società italiane tra cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Koopmeiners nel mirino del Napoli di De Laurentiis: le ultime sul futuro

Il Napoli ha l’assoluta necessità di puntellare la rosa in diversi reparti. L’obiettivo primario è tornare a competere ad alti livelli, ed ovviamente la chiave per fare ciò è il mercato. L’addio di Piotr Zielinski, il quale sposerà il progetto dell’Inter, lascerà un vuoto incolmabile nella mediana azzurra. Da qui nasce il bisogno di mettere a segno un colpo da novanta per dimostrare all’Italia intera di avere un progetto lungo e duraturo, e forse chissà per festeggiare nuovamente il tricolore.

La concorrenza per l’acquisto del centrocampista è sicuramente molto ardua. Infatti, sulle tracce di Koopmeiners sono già presenti Liverpool e Juventus (sopratutto grazie all’aiuto del DS Cristiano Giuntoli). Il calciatore ha già comunicato all’Atalanta la volontà di lasciare il club al termine della stagione, come da lui sottolineato nei giorni precedenti. Il vero quesito è: a quale prezzo? I bergamaschi proveranno a ricavare un tesoretto importante dalla cessione, motivo per il quale anche intavolare una semplice trattativa appare più difficile del previsto. Nonostante ciò, il Napoli segue da tempo l’ex AZ Alkmar e proverà a piazzare un colpo da novanta in vista delle prossime annate. Una cosa è certa: i club interessati dovranno avvicinarsi quanto più possibile ai 50-60 milioni di euro per accaparrarsi il nuovo talento targato Gasperini.