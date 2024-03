Sostituto Osimhen, occhi puntati in Italia: il nuovo bomber per il Napoli può arrivare dalla Serie A

Il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è fortemente in bilico: al momento, nel mirino di De Laurentiis c’è un bomber che milita in Serie A per sostituire il nigeriano.

L’attuale stagione del Napoli non è da incorniciare, motivo per il quale il club capitanato da Aurelio De Laurentiis è già proiettato sulla prossima annata. In primis, bisognerà risolvere la questione legata all’allenatore, vista l’attuale incertezza che ruota intorno a Francesco Calzona. Una volta risolto tale rebus, il club campano ha l’obbligo di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa e tornare ad essere competitivo in Italia e non solo. Non a caso, lo scouting azzurro ha già messo gli occhi su un bomber molto promettente.

Calciomercato Napoli, Zirkzee in pole per sostituire Osimhen: le ultime

Oltre all’Inter dominante in lungo e in largo, in Italia si continua a parlare del Bologna targato Thiago Motta. Quest’ultimo ha dato vita ad un gruppo importante, motivo per il quale gli emiliani si trovano a lottare per un posto nella prossima Champions League. La chiave per i successi rossoblù porta un nome molto chiacchierato nelle ultime settimane: Joshua Zirzkee.

Il classe 2001 è reduce fin qui da un campionato molto esaltante, basti ripensare alle dieci reti al passivo. L’olandese ha dimostrato in più occasioni di essere pronto per il grande salto, motivo per il quale tante big sono ormai sulle tracce del calciatore. Secondo quanto riportato da “SportMediaset” Milan, Juventus e Napoli sarebbero pronte ad investire cifre importanti per accaparrarsi uno dei giovani più promettenti in circolazione in Europa.

Il presidente del Bologna non lascerà partire facilmente l’ex Bayern Monaco, sopratutto a causa del diritto di prelazione fissato a ben 40 milioni di euro proprio a favore dei tedeschi. Tutto ciò complica notevolmente i piani del Napoli e non solo, in quanto potrebbe scatenarsi una vera e propria asta nella prossima sessione di calciomercato.

Inoltre, il futuro di Zirkzee è strettamente legato a quello di Thiago Motta, vista la possibilità a favore del tecnico italiano di approdare in alcuni club molto blasonati in Serie A. Infatti, il tecnico potrebbe “convincere” l’attaccante a seguirlo nella sua nuova esperienza in panchina, in modo tale da garantirgli un posto cruciale nel nuovo progetto in vista dei prossimi campionati.