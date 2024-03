Hancko, chi è il nuovo obiettivo del Napoli per la difesa

Il Napoli è già attivo sul mercato in entrata in vista dell’estate: il presidente De Laurentiis avrebbe individuato in David Hancko il primo obiettivo per rinforzare la difesa.

I problemi attuali del Napoli “preoccupano” Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è voglioso di tornare a competere all’apice della Serie A e non solo. Non a caso, l’idea sarebbe quella di piazzare un primo colpo in difesa per puntellare un reparto che nell’attuale stagione ha dimostrato di avere delle lacune in più occasioni.

Il primo nome sulla lista del club campano porta il nome di David Hancko. Il difensore di nazionalità slovacca sarebbe stato individuato come l’uomo giusto da cui ripartire in vista delle prossime annate. Il classe 1997 veste attualmente la maglia del Feyenoord, ma una possibile offerta da parte dei Campioni d’Italia farebbe certamente vacillare il diretto interessato e il suo entourage.

Hancko, il Napoli ha individuato l’obiettivo per la difesa: le caratteristiche

Il nuovo Napoli avrà sicuramente bisogno di certezze da cui ripartire. La chiave di lettura è molta semplice: occorre intervenire sul mercato in entrata per rinforzare la rosa. Al momento, uno dei principali obiettivi del club azzurro è David Hancko. Nato a Prievidza, si forma calcisticamente in un club locale per poi vestire le maglie di Zilina II, Fiorentina, Sparta Praga e dal 2022 quella del Feyenoord collezionando fin qui ben 52 presenze e tre reti al passivo. Si tratta di un difensore centrale di piede mancino, il quale gli permette di essere duttile ed adattarsi anche sulla fascia. La statura notevole (188 cm) lo avvantaggia di gran lunga nel gioco fisico e nei colpi di testa.

In questa stagione, ha disputato 26 partite e ciò sottolinea l’importanza del calciatore per il tecnico Arne Slot. Inoltre, il valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro, motivo per il quale la trattativa con il Feyenoord sarà più difficile del previsto. Nonostante ciò, il Napoli sembra molto deciso a cominciare i dialoghi con gli olandesi nelle prossime settimane. A tal proposito, è possibile intuire la volontà di De Laurentiis di “assecondare” le richieste del club estero pur di rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore che siederà in panchina nella prossima stagione.