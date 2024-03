Lazio, Tudor fa all-in sull’azzurro: “Lo vuole dal Napoli”, nel mirino anche l’ex obiettivo

Neanche il tempo di giungere a Roma che ecco spuntare le prime richieste di Tudor alla Lazio. All-in sul calciatore del Napoli per il futuro.

Sosta per le Nazionali è uguale a calciomercato. Un’equazione più volte vissuta nelle ultime stagioni e che quest’oggi ha visto come assoluto protagonista sui quotidiani il Napoli. Gli azzurri sono infatti stati caratterizzati dalle ultime notizie circa Sudakov nonché sul duo Meret-Caprile in porta, con nuove news che ora spuntano in attacco. Esse, però, non rappresentano l’ennesimo nome di mercato nel mirino del Napoli per sostituire il partente Osimhen, bensì una possibile cessione dell’attaccante azzurro in Serie A. Tudor e la Lazio sono difatti pronti all’all-in.

Simeone nel mirino della Lazio, Tudor rivuole il suo pupillo

Ha fatto capire sin da subito di che pasta è fatto Igor Tudor in Capitale, con il suo arrivo al posto di Maurizio Sarri che ha scombussolato le carte in tavola in casa Lazio. Il mister serbo è stato ingaggiato da Lotito per risollevare una compagine biancoceleste attualmente undicesima, seppur l’ultima sfida di Serie A abbia regalato una vittoria nel derby contro il Frosinone. A differenza del Napoli, però, la Lazio avrebbe promesso a Tudor la permanenza anche per la prossima stagione, con l’ex Verona cimentatosi subito nelle prime richieste di mercato. Una di esse rappresenta quindi il nome di Giovanni Simeone, pupillo del mister ai tempi dell’Hellas e obiettivo fisso della Lazio negli ultimi anni.

Già prima del suo approdo all’ombra del Vesuvio, infatti, il figlio d’arte fu parte degli obiettivi della compagine capitolina, che all’epoca cercò l’argentino come vice Immobile. Ad oggi, la musica è invece cambiata, e con la punta campana in procinto di dire addio, Tudor vorrebbe il suo pupillo come nuovo bomber titolare. A riportare ciò, l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, che ha fatto forza su più punti per spiegare tale dinamica. La prima, ovviamente, verte sul poco minutaggio concesso a Simeone dai 3 allenatori fin qui arrivati a Napoli, con il “Cholito” che ha smesso anche di segnare rispetto alla stagione scorsa. Il secondo è invece rappresentato dai 17 gol in 35 partite sfornati dall’ex Fiorentina ai tempi di Verona. Il tutto, sotto la guida dello stesso Tudor, rimasto ammaliato dal suo ex bomber.

Non solo Simeone, Tudor punta anche Barak

Nel prossimo mercato targato Lazio, Tudor potrebbe mettere mano anche su un altro calciatore che ha avuto a che fare con il Napoli in passato. Trattasi di Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina per anni accostato agli azzurri. Tale scenario ha faticato però ad andare in porto, con le strategie del nuovo tecnico biancoceleste ormai chiare a tutti. Circondarsi dei propri pupilli per far bene in Capitale, e risollevare una squadra crollata dopo il secondo posto dello scorso anno. Occhio quindi sia in casa che all’esterno per il Napoli, che oltre a Simeone potrebbe vedersi soffiare da sotto al naso un possibile obiettivo per il futuro.