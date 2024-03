Meret e Caprile, che intreccio di mercato: il Napoli ha preso una decisione

Arriva la decisione del Napoli in ambito mercato sui propri portieri. Come gli azzurri risolveranno il nodo Meret-Caprile nei prossimi mesi.

Via alle danze in termini di mercato in casa Napoli, con l’incombente termine della stagione che ha donato nuove voci inerenti agli azzurri. All’ombra del Vesuvio sono infatti numerose le questioni da risolvere, a partire dal nome dell’erede di Osimhen fino alla questione mezzala, visto l’addio di Zielinski e il riscatto di Traore ancora in bilico. Da non sottovalutare quindi la difesa, e non solo nei vociferati ruoli di centrale o terzino. Spuntano infatti i primi aggiornamenti sponda portiere per il Napoli, con protagonisti i soliti Alex Meret ed Elia Caprile.

Rinnovo Meret, presa la decisione del Napoli su Caprile

In quel di Napoli, le ultime vicende sembravano aver aperto a un cambio fra i pali per la prossima stagione, con l’addio di Meret fortificato dalle ottime prestazioni in maglia Empoli di Elia Caprile. A frenare però il possibile futuro dell’ex Bari in maglia azzurra, quanto dichiarato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano infatti, i partenopei sarebbero al lavoro per trovare la quadra nel rinnovo del prodotto del vivaio dell’Udinese, cui estensione contrattuale di un anno si attiverebbe automaticamente al raggiungimento del 70% delle presenze stagionali.

Per il Corriere, e per l’agente di Meret Federico Pastorello, il Napoli non vorrebbe però correre il rischio di vivere un nuovo caso Zielinski, e sarebbe pronto ad offrire al portiere un rinnovo sulla base di più anni. Il tutto, non solo per evitare di perdere un altro calciatore a parametro zero, ma anche per capitalizzare sulla voglia di entrambe le fazioni di continuare sulla stessa direzione ancora per qualche stagione. Una news che ha suscitato non poco scalpore all’ombra del Vesuvio, dove tutti sono in attesa del giovane Caprile che, a questo punto, potrebbe rinnovare la propria esperienza in prestito per un altro anno. Dovessero poi arrivare offerte irrinunciabili per Meret, ecco che l’ex Bari ne prenderebbe il posto d’innanzi a Gollini.

Dietrofront Napoli su Caprile, la mossa risulta incomprensibile

Sembrerebbe aver generato ben pochi consensi la mossa targata Napoli riportata dal Corriere dello Sport. Una manovra incomprensibile, rigettata anche dalla nostra redazione per motivi che vanno ben oltre il rendimento di Alex Meret. Più volte abbiamo infatti riportato di un estremo difensore vittima del troppo pregiudizio dei tifosi napoletani, in grado di sminuire l’operato dell’ex Udinese anche d’innanzi a prestazioni da urlo. E proprio a causa di tale ambiente tossico creatosi attorno all’attuale numero uno azzurro, la cessione in estate sembrava la strada più sicura da intraprendere da ambo le parti, dando spazio a un giovane Caprile in rampa di lancio.

Rinnovare la fiducia a Meret, e non solo per guadagnare qualche cifra in più in seguito alla cessione, significa invece esporsi ancora una volta e senza protezioni d’innanzi alle critiche dei tifosi, che rigetterebbero nuovamente il portiere influendone sulle prestazioni e non elevandone gli interventi quando dovuto. Il tutto, “sprecando” anche un anno di carriera del classe 2001 Caprile, che dopo le prime indecisioni ha saputo confermare quanto visto al Bari anche in Serie A con l’Empoli. La speranza resta quindi quella di un nuovo cambio di idee per i partenopei, magari alla luce delle prestazioni del giovane in prestito nel rush finale del campionato, in cui i toscani saranno in piena lotta salvezza.