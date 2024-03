Mercato Napoli, annuncio bomba dell’obiettivo: “ADL ha offerto 40 milioni per me”, sfida alla Juve

Nuova sfida di mercato fra Napoli e Juventus per il giovane prospetto. 40 i milioni offerti da De Laurentiis per il calciatore.

La pausa Nazionali è giunta per concedere qualche giorno di relax ai più accaniti tifosi in vista del rush finale della stagione. Un’ultima corsa verso il traguardo che per il Napoli rappresenterà l’ultima possibilità di poter giungere in Champions League attraverso la propria posizione in Serie A. Un obiettivo che, alla luce del buon pari di San Siro ottenuto contro la capolista Inter, ha lasciato sperare i tifosi azzurri, capaci di non annoiarsi neanche nel corso della sosta. Questo, a causa delle ultime news di mercato a tema Napoli venute fuori nelle scorse ore, che parlano di offerta partenopea nonché di sfida agguerrita con la Juventus.

40 milioni per Sudakov, è sfida fra Napoli e Juventus

Trequartista ucraino classe 2002, in grado di giocare anche da mezzala e da esterno sinistro, Georgiy Sudakov rappresenta uno dei principali prospetti della Nazionale gialloblu, nonché una vera e propria gallina dalle uova d’oro per la dirigenza dello Shakhtar Donetsk. Il calciatore, in maglia arancionera, è infatti riuscito a collezionare ben 5 reti e 2 assist in complessive 24 partite fin qui giocate in stagione, ottenendo il consenso di parecchi big club e finendo nel mirino anche di Napoli e Juventus.

Il tutto, soprattutto grazie a Giuntoli, sulle tracce del trequartista già dalla sua avventura in azzurro. La volontà del Ds potrebbe però essere compromessa dalla volontà dello stesso calciatore, che ha fornito nelle ultime ore parecchie dichiarazioni riportate poi dal Corriere dello Sport. In particolare, lo stesso Sudakov ha infatti narrato dell’offerta di 40 milioni arrivata a gennaio da parte del Napoli, nonché di un’offerta bianconera non quantificata e inferiore a quella azzurra. “Ho ricevuto queste offerte a gennaio, e quando il club le ha rifiutate sono rimasto sorpreso. Ho capito però poi che dovevo dare ancora molto a questa maglia. Il direttore mi disse che entro 6 mesi sarei potuto giungere nell’Europa che conta, ed io ho fiducia in lui e nel club“, le dichiarazioni iniziali del calciatore.

“Da quando ho ricevuto offerte ho cominciato a vedere tante partite, anche quelle della Juventus. Loro però giocano spesso con il 3-5-2, che non è un modulo che esalta le mie caratteristiche. Sono però consapevole che per giungere a certi livelli devi saperti adattare, e uscire anche fuori dalla comfort zone del 4-3-3 o del 4-4-2“, quanto detto da Sudakov e raccolto dal Corriere dello Sport.

Napoli in vantaggio, le ultime news su Sudakov

Stando alle parole dello stesso calciatore, sarà sfida aperta fra Napoli e Juventus a partire dal prossimo giugno, sebbene il Corriere dello Sport evidenzi lo stesso club partenopeo come favorito in corsa. Questo, a causa delle disponibilità più ampie degli azzurri rispetto ai bianconeri, che potrebbero trovare più facilità nello sborsare i 50 milioni richiesti dal club ucraino (appena 10 in più rispetto all’offerta di gennaio). De Laurentiis potrebbe così trovare il modo di beffare Giuntoli portandogli via da sotto al naso il suo stesso obiettivo, andando a capitalizzare anche sulla non convinzione del calciatore di stanziarsi in un modulo con la difesa a 3. Da capire quindi come tale scenario si evolverà, sebbene tutti gli indizi sembrerebbero portare a un investimento targato Napoli alquanto forte e in grado di rappresentare la voglia di rimettersi in gioco dei partenopei.