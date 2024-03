Alvino: “Ho una notizia su Calzona: è certo al 100%”, riguarda il futuro

Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è sbilanciato circa il futuro di Calzona, che in questi giorni sarà impegnato in Slovacchia.

Un punto che cambia di poco la classifica per il Napoli e che dà una piccola iniezione di fiducia alla squadra azzurra in vista della volata ultima di stagione. Malgrado il pareggio in casa dell’Inter sovrana del campionato non sia poi da buttare, ciò non serve a smuovere le acque per quanto concerne la lotta Champions: anche il quinto posto occupato dalla Roma, che con ogni probabilità vale l’accesso alla prossima edizione della massima competizione per club, adesso è lontano, motivo per cui l’impresa si fa sempre più ardua.

Si è detto, soprattutto nelle ultime settimane, che ciò può intaccare il futuro di Francesco Calzona, che in queste ore seguirà a distanza i suoi uomini, in quanto impegnato con la sua Slovacchia. Il tutto, in attesa di avere un quadro più chiaro circa il suo destino che, in ogni caso, sembra avere una certezza. A svelare la medesima è il giornalista Carlo Alvino che, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, si è sbilanciato su quello che può essere lo scenario futuro riservato all’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

News SSC Napoli, Alvino non ha dubbi: le parole su Calzona

A Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino si è sbilanciato circa il futuro di Francesco Calzona, che con il Napoli ha un contratto fino al prossimo 30 giugno.

“Calzona al 100% non sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, anche lui è stato già informato”, ha chiosato il giornalista nel corso del suo intervento. L’intenzione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, dunque, è quella di ripiegare su un altro profilo per il futuro. A questo punto, c’è curiosità per capire quali possono essere gli scenari prossimi, nel caso in cui dovesse esserci un’ulteriore conferma sulla volontà di guardarsi altrove in vista di giugno, quando il contratto tra le parti cesserà.

Nuovo allenatore Napoli: tutte le ultime novità

In queste settimane, secondo quanto riportato Carlo Alvino, il tecnico Francesco Calzona dovrà fare di tutto per accaparrarsi l’interesse da parte di un altro club di Serie A, o magari anche di Serie B.

In ogni caso, da settimane continuano a moltiplicarsi le voci sulla panchina azzurra: oltre a Vincenzo Italiano, che a fine stagione dirà addio alla Fiorentina e, per questo, balzato in pole in orbita azzurra, ci sono altri nomi come Raffaele Palladino e Francesco Farioli. Il tutto, con le suggestioni Antonio Conte e Maurizio Sarri all’orizzonte, che oggi sembrano ipotesi molto remote ma non da escludere a priori.