Italiano prossimo allenatore del Napoli? Il suo annuncio sul futuro

Il Napoli con molta probabilità cambierà allenatore al termine della stagione. Sono diversi i nomi accostati alla panchina azzurra, tra cui Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore della Fiorentina si è espresso sul proprio futuro.

La stagione del Napoli è stata un completo fallimento. Dopo il successo della passata stagione, il club di De Laurentiis è sprofondato nel baratro con una stagione horror. A testimoniare le tante difficoltà sono anche i cambi di guida tecnica, affidata inizialmente a Rudi Garcia, poi susseguito da Mazzarri, che è stato poi sollevato per lasciare posto a Calzona.

Dunque il Napoli ha avuto tre allenatori nel corso di questa stagione, il che è inusuale per una squadra reduce della vittoria dello scudetto. Al termine della stagione arriverà probabilmente un nuovo allenatore sulla panchina azzurra, e che proverà a riportare la squadra ai vertici della Serie A. Sulla lista di Aurelio De Laurentiis, ci sono diversi candidati, ma il preferito è senz’altro Vincenzo Italiano. Nella giornata odierna il tecnico della Fiorentina si è espresso con un’alone di mistero sul proprio futuro.

Italiano prossimo nuovo allenatore del Napoli? L’annuncio del tecnico sul suo futuro

Mentre il Napoli si lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara alla gara di Conference League contro il Maccabi Haifa. Il tecnico italiano è in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Nella conferenza stampa della vigilia, a Vincenzo Italiano è stato chiesto anche qualche informazione sul suo futuro: “La società conosce già il mio pensiero”. Una dichiarazione misteriosa da parte del tecnico della Viola, che sembra però una sorta d’addio al termine della stagione. Potrebbe essere anche una mossa dello stesso Italiano per muovere le acque in società, visto che la sua situazione contrattuale è piuttosto particolare.

Difatti qualora la Fiorentina non raggiungesse la qualificazione in Champions o Europa League, il contratto del tecnico italiano scadrebbe al termine della stagione. Ovviamente avendo una situazione in bilico, Italiano si sente in dovere di avere una risposta dalla società, visto che la stagione volge verso il termine. Allo stesso tempo, potrebbe essere una prima apertura ufficiale all’addio al termine della stagione. Difatti dopo tre stagioni potrebbe interrompersi il rapporto tra Italiano e la Fiorentina, con il tecnico italiano che sarebbe pronto per un’esperienza in una big. A quel punto il Napoli potrebbe entrare in gioco, con De Laurentiis che sarebbe pronto a fiondarsi su Italiano. Staremo a vedere se nei prossimi giorni arriverà la replica della dirigenza della Fiorentina, e se il futuro di Italiano sarà più chiaro rispetto ad ora.

Il punto di vista di Dario Scarpa sul futuro di Vincenzo Italiano tra Fiorentina e Napoli

Ormai Vincenzo Italiano è uno dei migliori allenatori della Serie A, e lo dimostra la costanza con la quale è presente nel campionato dal 2019. Sin dall’esperienza allo Spezia, Italiano ha mostrato un’idea di gioco ben delineata e precisa, ed i risultati si sono visti anche alla Fiorentina. Il tecnico italiano ha portato la Viola in Europa dopo diverse stagione opache, e tra l’altro portando il club in finale di Conference League. Di anno in anno Italiano ha sempre migliorato il rendimento stagionale della squadra, e ciò dimostra che il lavoro svolto è eccellente. Al termine della stagione probabilmente ci sarà la separazione tra Italiano e la Fiorentina. Aurelio De Laurentiis è pronto a cogliere l’occasione, anche perché un’allenatore con lo spessore di Italiano – oltre allo stipendio non tanto oneroso – è quello a cui si punta per il futuro. Qualora Italiano arrivasse sulla panchina del Napoli, De Laurentiis farebbe senz’altro un’importante colpo dopo i tanti errori di questa stagione.