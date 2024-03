Mercato Napoli, non solo Ferguson: dal Bologna altri due colpi

Il Napoli è già proiettato verso il futuro: la dirigenza partenopea è pronta a strappare qualche talento ai rossoblù del Bologna.

De Laurentiis è pronto all’assalto sul mercato. La società guarda già in ottica futura e la volontà della dirigenza azzurra sembrerebbe essere quella di investire su profili interessanti, in rampa di lancio in Serie A. La squadra più sorprendente è stata sicuramente il Bologna allenato da Thiago Motta ed è proprio da lì che potrebbero arrivare i rinforzi per il nuovo Napoli.

Gli azzurri, dopo la deludentissima stagione, sono pronti a compiere dei colpi di mercato per rinforzare la squadra a disposizione del prossimo allenatore del Napoli. I probabili innesti sono più di un obiettivo e ricommettere gli stessi errori di quest’anno condurrebbe il Napoli a disputare un’altra stagione pessima, complice l’addio di alcuni calciatori cardine.

Victor Osimhen e Piotr Zielinski, infatti, verranno ceduti e trovare i sostituti adatti sarebbe fondamentale per la ripresa della squadra di Aurelio De Laurentiis. Oltre Lewis Ferguson, il cui nome è circolato nelle ultime ore, al posto di Zielinski, nei radar del Napoli ci sarebbero anche due profili di un certo spessore.

De Laurentiis guarda in casa Bologna, forte interesse per due calciatori

Il nuovo tecnico del Napoli, per la prossima stagione, non ancora è stato annunciato ma al contempo la dirigenza partenopea lavora sodo per garantirgli una rosa di tutto rispetto. I protagonisti di questo speciale Bologna europeo hanno fatto battere il cuore a tutti gli appassionati di calcio e per questa ragione l’arrivo sotto l’ombra del Vesuvio di almeno uno tra questi, farebbe piacere a qualunque allenatore siederà sulla panchina azzurra.

Lewis Ferguson è un obiettivo concreto per sostituire Piotr Zielinski ma gli azzurri sono pronti ad investire anche in difesa oltre che in attacco. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Riccardo Calafiori, il cui cartellino è di 25 milioni di euro, potrebbe essere il giocatore ideale per migliorare la retroguardia azzurra. Occhi puntati, però, anche su Joshua Zirkzee.

In attacco, con l’addio di Victor Osimhen, potrebbe esserci un vero e proprio all-in per il bomber: attaccante moderno, altruista e di qualità. Il suo cartellino si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Cifra non impossibile dato l’eventuale ricavato dal pagamento della clausola di Osimhen, anche se la concorrenza di certo non sta a guardare. Un Napoli tutto nuovo che sembrerebbe avere le idee giuste per voltare pagina e ricominciare tutto da zero, con ambizioni ben superiori rispetto all’ultimo anno.