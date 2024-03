Mercato Napoli, individuato l’erede di Zielinski: affare da 25 milioni

Con Zielinski sempre più corpo estraneo di questa rosa, ecco giungere le prime novità circa il mercato della SSC Napoli. Colpo da 25 milioni.

Alla vigilia di un importante e delicato match, valido per il prosieguo della stagione azzurra, in casa Napoli si torna a parlare di calciomercato. Una situazione alquanto sorprendente quella vissuta all’ombra del Vesuvio, frutto di quella che purtroppo è stata la peggior prestazione di Piotr Zielinski da quando il polacco veste la maglia dei partenopei. Quanto visto in campo contro il Torino è stata infatti l’ennesima dimostrazione della svogliataggine del centrocampista, già indirizzato con la testa alla prossima stagione nonché all’Inter. Di conseguenza, diventano leciti i primi movimenti di mercato ad opera del Napoli, che potrebbe aver individuato direttamente in Serie A il possibile sostituto del polacco.

Napoli su Ferguson, pronti 25 milioni

A lanciare l’odierna bomba di mercato è stata quindi La Gazzetta dello Sport, che narra di Napoli fortemente interessato ad acquisire le prestazioni di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese rappresenta infatti una delle più liete sorprese del nostro campionato, nonché una delle principali pietre miliari del Bologna targato Thiago Motta. Per il classe ’99 i numeri difatti recitano 6 gol e 4 assist in complessive 27 partite, sebbene le statistiche non fossero un problema neanche prima di tale exploit vissuto dai rossoblu.

L’annata passata ha visto Ferguson trovare la via della rete ben 7 volte in 32 partite, attirando già la scorsa estate gli interessi di Milan e Juventus. I due club tutt’oggi appaiono sulle tracce dello scozzese, riuscito tramite le proprie prestazioni a procurarsi una nuova contender, quale appunto il Napoli. Dalla Gazzetta narrano dunque di 25 milioni pronti ad esser messi sul piatto da De Laurentiis e i suoi collaboratori, desiderosi di sostituire Zielinski con un simil profilo, abile a giocare sia da mezzala offensiva nel centrocampo a 3 che da mediano in uno schema a 2, oltre che da trequartista come visto a Bologna.

Cosa ne pensa la redazione: sul colpo Ferguson

Tali voci necessitano quasi sempre di un parere personale, che per la nostra redazione si basa ad oggi sui criteri di calma e cautela. All’inizio del calciomercato estivo manca infatti ancora molto, e quella odierna si appresta ad essere solo una delle tante voci destinate a coinvolgere il Napoli nella corsa all’erede di Zielinski. L’idea Ferguson non va però neanche gettata a priori, visto che in caso di concretizzazione potrebbe far tornare finalmente in carreggiata il discusso reparto di mezzo dei partenopei. Lewsi Ferguson, assieme a Calafiori e Zirkzee, rappresenta difatti uno dei 3 top player presenti nello scacchiere di Thiago Motta, destinati ad una carriera ricca di soddisfazioni nonché al probabile addio a fine stagione, anche in caso di approdo in Champions.

Puntarvici diviene dunque quasi un obbligo, sebbene 25 milioni potrebbero risultare troppo pochi per concludere l’operazione. Le aste con Milan e Juventus nonché il rinnovo contrattuale firmato dalla scozzese fino al 2027 sono tutti fattori che suggeriscono a un lievitare del prezzo, con le due compagini del Nord che risultano favorite anche in vista dei dubbi azzurri circa la partecipazione alla prossima Champions League. Napoli, però, non demorde, dato che portare Ferguson all’ombra del Vesuvio, con un investimento da appena 30 milioni, e affiancandolo a un Traore per la quale gli azzurri sono al lavoro per diminuire i costi del riscatto, potrebbe regalare una nuova linfa vitale al reparto partenopeo dopo il crollo della catena Zielinski-Elmas. Il tutto, rasentando appena i 50 milioni di esborso economico.