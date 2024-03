Ferguson accostato al Napoli: il centrocampista si sbilancia sul futuro e infiamma i tifosi

Lewis Ferguson accostato al Napoli, il centrocampista del Bologna rilascia un’intervista parlando del suo futuro.

Nonostante il campionato non sia ancora terminato, il Napoli inizia già a pensare ai prossimi acquisti. Negli ultimi giorni è stato accostato spesso agli azzurri il capitano del Bologna, Lewis Ferguson, autore di una grande stagione con i felsinei.

Non solo lo scozzese, anche altri calciatori del Bologna sono finiti nel mirino dei partenopei, in particolare piacciono Calafiori e Zirkzee. Giocatori che potrebbero essere trattati proprio dal Napoli per il calciomercato estivo, seppur tutto sarà comunque legato alla qualificazione in Champions League.

Intervista a Ferguson, il centrocampista del Bologna che piace al Napoli

Proprio per parlare della corsa alla Champions League, ma anche del futuro, Lewis Ferguson ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Ci crediamo. Se non ci credessimo, non ci sarebbe alcun senso. Ora stiamo giocando molto bene, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. I sogni di Champions o Europa League sono per i tifosi, noi vogliamo solo renderli orgogliosi ogni volta che mettiamo piede in campo. Onestamente, non ne parliamo nello spogliatoio. Siamo molto rilassati”.

Stagione strepitosa per il Bologna di Thiago Motta, il club è attualmente posizionato al quarto posto con ben 51 punti. Potrebbe essere la stagione giusta per incoronare il sogno della qualificazione alla prossima Champions League, la squadra dovrà sfruttare al meglio questa occasione. Ma nel caso non dovesse riuscirci, l’altra possibilità è quella di qualificarsi all’Europa League. Da quanto riferito dal capitano, tutta la squadra ce la sta mettendo tutta per rendere orgogliosi i tifosi.

“Bisogna essere aperti mentalmente. Al momento non ci penso molto. Sono abituato a essere associato a club da quando sono in Scozia. È una situazione che ho imparato a gestire. Devo essere aperto a tutte le opportunità, fa parte del nostro lavoro”.

Dunque, il centrocampista scozzese ha lasciato intendere che al momento non sta facendo molto caso alle voci di mercato. Nonostante ciò, il classe 1999 è aperto a qualsiasi opportunità. Quindi, non è da escludere una sua possibile partenza per la prossima stagione. Durante il mercato estivo, il Napoli dovrà quindi spingere su di lui. Allo stesso tempo, il club partenopeo dovrà stare attento anche alla concorrenza. A tal proposito, infatti, attualmente il capitano del Bologna ha attirato l’attenzione di parecchi club grazie alle ottime prestazioni fino a questo momento dimostrate.