Calciomercato Napoli, addio in estate per 8 milioni: nuova squadra in Serie A

Il Napoli potrebbe salutare un giocatore già a partire dall’estate, su di lui c’è già l’interesse di una squadra della Serie A.

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, il Napoli inizia già a pensare alle possibili mosse da attuare in vista del calciomercato estivo: quali giocatori continueranno a giocare in maglia azzurra anche per il prossimo campionato e quali, invece, andranno via.

Ostigard via in estate, il Torino è interessato

Secondo quanto rivelato dal quotidiano TuttoSport, il Torino sarebbe fortemente interessato al difensore partenopeo: Leo Ostigard. Il classe 1999 sembra ormai essere giunto al termine della sua carriera in maglia azzurra, la società potrebbe decidere presto di cederlo. Al momento il difensore norvegese è legato al Napoli con un contratto fino al 2026, ma sembra esserci sempre meno spazio per lui tra i titolari della squadra. Durante questa stagione, Ostigard è riuscito a trovare leggermente più spazio soltanto sotto la guida del tecnico francese Rudi Garcia. Con l’arrivo di Walter Mazzari, e subito dopo con il nuovo allenatore Francesco Calzona, il norvegese è stato quasi dimenticato. Per questo motivo, forse la soluzione migliore per il futuro della sua carriera potrebbe essere la cessione, ma non solo.

Di seguito quanto riportato su TuttoSport:

“A Napoli in campionato ha raccolto solo 13 presenze da titolare più 6 da subentrato, per via della concorrenza agguerrita. Il suo contratto scadrà nel 2026 e l’ingaggio è da… Toro: un milione netto. La crisi sportiva e strutturale del club campano prelude a un corposo via-vai di giocatori. Ostigard vivrà i prossimi mesi in bilico, punta a restare in Italia. Oggi, un valore realistico del suo cartellino oscilla intorno a 7/8 milioni (però almeno 10, per De Laurentiis). Nella lista dei possibili obiettivi di Vagnati, Ostigard è tra le prime voci”.

La fine del campionato si avvicina sempre di più, il Napoli rischia di restare fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League. Tutto ciò potrebbe incidere negativamente sull’economia della società partenopea, in quanto si andrebbe a prendere il salvadanaio della Champions. Di conseguenza, la dirigenza dovrà trovare delle soluzioni per evitare di incombere in una vera e propria crisi economica. Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà puntare sulle cessioni per fare cassa.

Tra i giocatori più a rischio, c’è Ostigard. Per la società partenopea, il cartellino del giocatore è fissato intorno ai 10 milioni, anche se quello reale oscilla intorno agli 8 milioni. Al momento, la squadra più interessata al difensore norvegese sembra essere il Torino. Nonostante ciò, bisognerà attendere la fine della stagione per ottenere ulteriori aggiornamenti in merito al futuro del classe 1999. Una cosa sola è certa, Leo Ostigard vuole rimanere in Italia e quindi, continuare a giocare in Serie A.