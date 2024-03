“Se lo vogliono, se ne vadano”, Gazzetta durissima: attacco a due calciatori del Napoli

Eliminazione pesante da parte del Napoli in Champions League per mano del Barcellona, la critica è soprattutto verso due calciatori azzurri.

Una sconfitta dura da accettare per il Napoli di mister Francesco Calzona, che cade 3-1 al cospetto del Barcellona e viene definitivamente eliminato dalla Champions League. Il K.O. determina anche la fine della corsa verso un altro traguardo, quel mondiale per club tanto desiderato dal presidente De Laurentiis, al quale invece parteciperà la Juventus. I danni, soprattutto economici, provenienti dall’eliminazione dalla competizione europea, potrebbero segnare l’andamento del Napoli nei prossimi anni.

Affinché ciò non avvenga è necessario che gli azzurri possano almeno qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Altro traguardo alquanto complicato, visto il distacco attuale dal quarto posto del Bologna, lontano 7 punti. E se la stagione deludente del Napoli ha un solo, grande, colpevole, ovvero Aurelio De Laurentiis, per l’eliminazione contro il Barcellona, a venir meno sono stati i due fari dell’attacco napoletano, Kvaratskhelia e Osimhen, entrambi impalpabili e mai realmente pericolosi (al netto del fallo da rigore di Cubarsì sul nigeriano, unica occasione in cui ha fatto una giocata davvero utile per la squadra, ndr).

Osimhen e Kvaratskhelia sotto accusa, cessione per finanziare la rinascita del Napoli?

In tal senso, il commento ce si può leggere questa mattina sulla Gazzetta dello Sport è davvero molto critico nei confronti dei due assi partenopei. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli, a differenza della Lazio, è però uscito bene, con dignità. Ha guardato negli occhi il Barcellona e lo ha affrontato alla pari. Francesco Calzona ha accorciato il divario con il gioco, il risultato lo ha determinato la qualità dei giocatori. Il Napoli ha pagato una certa fragilità difensiva e la serata sbagliata dei suoi attaccanti più forti. Osimhen si è divorato un gol in apertura di match. Kvaratskhelia si è limitato a un paio di tiri fuori di poco, per lunghi tratti il georgiano è stato trasparente e ininfluente. Dal gol mancato al gol subito è stato un attimo. Non sappiamo che intenzioni abbia De Laurentiis, ma il lavoro di Calzona è evidente e la rifondazione può essere finanziata con le cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia. Se vogliono andare vadano. A Barcellona non sono pervenuti.

Insomma, la Gazzetta dello Sport sottolinea come la rinascita del Napoli possa arrivare attraverso le idee e il gioco che Calzona sta dando alla squadra, piuttosto che dai singoli campioni, che negli appuntamenti importanti sono nuovamente venuti meno.