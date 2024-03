Sarri non è più l’allenatore della Lazio, clamorosa bomba: notizia sul Napoli!

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio, ma adesso spunta una pazzesca notizia che a sorpresa riguarda il Napoli.

La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è ufficiale: Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Il club biancoceleste, poco fa, ha annunciato con un comunicato di aver accettato le dimissioni del tecnico. Ecco quanto evidenziato:

La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello.

Il Mattino lancia la bomba di calciomercato, Sarri primo nome per la panchina del Napoli

La notizia ha scosso il mondo del calcio italiano, visto che tante squadre sono alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione e un nome altisonante come quello di Sarri potrebbe far gola a parecchi club, compreso il Napoli. Almeno questo è ciò che scrive l’edizione odierna de Il Mattino, che addirittura ritiene il tecnico di Figline Valdarno il primo candidato per la panchina azzurra della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato:

Sarri da questo momento diventa il candidato numero uno alla panchina del Napoli del prossimo anno. Un candidato naturale, scontato. Ma da inseguire, convincere, coccolare. Perché De Laurentiis dovrà trovare il modo per strappargli un sì convinto (non semplice, sia chiaro) e non solo legato al sogno spezzato nella stagione dei 91 punti. Ma anche lui, il patron, deve rompere alcuni tabù nei confronti del tecnico toscano. La sensazione è che da qualche settimana i due siano tornati a sentirsi.

Ora Sarri ha bisogno di tirare il fiato, starsene in famiglia ad occuparsi anche delle sue faccende personali, ingoiare il rospo di una avventura alla Lazio che non è andata come voleva che andasse e pensare a un nuovo inizio. Napoli resta nel cuore di Sarri. E Sarri è nel cuore di De Laurentiis, anche se ogni volta prova a sminuire la portare dell’impresa di Maurizio: certo, non sono amici e non lo saranno mai. Ma l’inseguimento della Grande Bellezza sarriana è l’ostinazione del patron azzurro. È la sua fissazione, quella costanza nel voler imporre il 4-3-3 a tutti coloro che sono venuti dopo Sarri e anche dopo Spalletti. Per questo, nonostante le tante incomprensioni, Sarri potrebbe essere uno dei candidati alla panchina del prossimo anno. Al netto di Calzona, della simpatia personale che De Laurentiis nutre per lui da tempo, da quando era nello staff di Spalletti.

A smorzare il possibile ritorno di Maurizio Sarri, però, sono le parole decisamente poco dolci rilasciate nel prepartita di Barcellona-Napoli rilasciate dallo stesso Aurelio De Laurentiis a Mediaset. “È troppo facile dare le dimissioni, per me chi lo fa è un perdente“, queste le parole del numero uno azzurro che lasciano pensare come un ricongiungimento sia davvero poco plausibile. Le vie del mercato, però – soprattutto quando di mezzo c’è De Laurentiis -, sono davvero infinite.