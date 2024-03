De Laurentiis contro le TV, in Lega sono stufi: cosa succederà al Napoli

Le recenti sfuriate del presidente De Laurentiis contro le TV che detengono i diritti degli eventi calcistici potrebbero costare caro al Napoli.

Sconfitta amara per il Napoli, che cade 3-1 al cospetto del Barcellona nella gara di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League. La cocente eliminazione dalla massima competizione europea comporta anche al termine della rincorsa degli azzurri verso il Mondiale per Club del 2025. Danni soprattutto economici per una società come il Napoli, che fa dell’autofinanziamento un proprio dogma e ciò non può prescindere dai proventi di competizioni internazionali di primissimo piano. Ecco perché la qualificazione alla prossima edizione della Champions League diventa un obiettivo fondamentale per le finanze del club.

Scontro di ADL con DAZN e SKY, arrivano due multe salatissime

Eppure, proprio dal punto di vista finanziario, ci sono anche altre brutte notizie per il Napoli. Le recenti sfuriate del patron azzurro, prima con DAZN per quanto riguarda i diritti della Serie A, poi con Sky Sport in diretta, negando l’intervista a Politano il giorno prima della gara di Champions League, hanno fatto infuriare i vertici della Lega Calcio e tanti altri presidenti, colleghi di De Laurentiis. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea anche come siano in arrivo due pesanti multe nei confronti del presidente del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

In Lega si sono stufati e i club stanno brontolando (eufemismo) per le ormai «classiche», ripetute e insopportabili esternazioni di De Laurentiis. E quei silenzi dinnanzi ai microfoni non solo fanno rumore ma costano: dopo la prima multa di centomila euro, ne è arrivata un’altra, stessa entità, per lo «sciopero» con Dazn. Duecentomila euro in una settimana, ma fossero solo quelli…

Uno scontro che De Laurentiis sta portando avanti praticamente da solo, che però potrebbero costare altri danni economici alla società. A livello politico sono settimane complesse per il Napoli e in particolare per Aurelio De Laurentiis, che sta affrontando una crociata personale. Il patron ha più volte espresso le sue idee in merito ai diritti TV e alla gestione che la Lega ne fa, ma andare a uno scontro totale e isolato potrebbe rappresentare un boomerang. Intanto sono arrivati circa 200mila euro di multe per i problemi con DAZN, e c’è da chiedersi se De Laurentiis continuerà su questa strada (che potrebbe portare a nuove sanzioni) oppure tornerà sui suoi passi.