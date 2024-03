Barcellona-Napoli, retroscena su De Laurentiis: la reazione al primo tempo azzurro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è fatto sentire al termine del primo tempo. Il patron del club azzurro si è confrontato con la squadra di Calzona.

La gara in Spagna contro il Barcellona di Xavi, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è iniziata subito in salita per il Napoli di mister Francesco Calzona. Non a caso, dopo neanche 20 minuti di gioco, gli azzurri hanno dovuto mandare giù un pesante uno-due della formazione blaugrana, arrivato con i gol di Fermin e Joao Cancelo.

Tuttavia, dopo aver messo da parte un’avvio complicatissimo, la squadra partenopea si è fatta coraggio, accorciando le distanze con la rete da bomber vero di Amir Rrahmani. Proprio il giocatore kosovaro, con il gol realizzato al Barça, è diventato il difensore del campionato di Serie A che ha segnato più gol nel 2024, considerando tutte le competizioni: tre, già più di quanti ne aveva messi a segno in tutto il 2023 (due – dato opta).

Al termine della prima frazione di gioco, chiusasi sul punteggio di 2-1, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è reso autore di un particolare retroscena. Il patron della società partenopea, dopo il duplice fischio, ha abbandonato la tribuna dello Estadi Olimpic Lluis Companys per dare vita ad un confronto con la squadra di Francesco Calzona negli spogliatoi.

La reazione di De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è reso ancora una volta protagonista a margine della trasferta in Spagna. Al termine della prima frazione di gioco, il patron del club azzurro ha lasciato il suo posto in tribuna per raggiungere subito gli spogliatoi della sua squadra per avere un attento confronto. De Laurentiis ha voluto nuovamente reagire a modo suo, d’istinto.

Dopo il 2-1 del primo tempo, il presidente della società partenopea è sceso negli spogliatoi per motivare la squadra di mister Francesco Calzona in vista della ripresa. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto incontrare il gruppo azzurro nell’intervallo con l’intento di spronarlo, facendo sentire di conseguenza tutto il suo apporto prima dell’avvio del secondo tempo. Un gesto che il presidente azzurro ha inscenato con la consapevolezza dell’importanza del match, dove in palio ci sono quarti di finale e accesso al Mondiale per Club.