Paura a Napoli, forti scosse di terremoto: panico tra la gente

Incredibile scossa di terremoto a Napoli, i Campi Flegrei fanno ancora tremare la città partenopea, oggetto di due movimenti ravvicinati.

I Campi Flegrei ancora protagonisti, la città di Napoli immersa nella paura a seguito degli ultimi movimenti sismici che hanno colpito la zona flegrea.

Terremoto Napoli, avvertite due forti scosse nella zona flegrea, le ultime

Alle 19:50 circa nella zona flegrea è stata avvertita una forte scossa di terremoto, durata alcuni secondi. Secondo i dati forniti dall’INGV, la magnitudo dovrebbe aver raggiunto il picco di magnitudo 3.5, con una profondità di 2.9 chilometri ed epicentro in zona Solfatara, Pozzuoli. Ancora panico tra la gente, anche se fortunatamente, almeno per il momento, non sono stati registrati danni a persone o cose.

Neanche il tempo di riflettere sull’avvenimento, che negli attimi successivi la stessa zona è stata vittima di altri movimenti sismici. Secondo quanto registrato dal sopracitato osservatorio, sarebbero avvenute altre 4 scosse, con la più intensa registrata alle 20:10 circa, con una magnitudo 4.4 sulla scala Richter ed una profondità di un chilometro. Insomma, attimi terribili, in cui non poca gente si è riversata in strada in preda alla paura.

Il fenomeno sismico dei Campi Flegrei è ormai in atto da mesi, destando non poche preoccupazioni tra i cittadini partenopei e non solo.