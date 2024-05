Stadio Napoli, l’annuncio ufficiale di Manfredi: “De Laurentiis si è convinto”

Arrivano importanti novità legate allo stadio Diego Armando Maradona. L’annuncio del Sindaco Manfredi sull’impianto sportivo.

La questione legata allo stadio Diego Armando Maradona è una delle più calde degli ultimi mesi. In casa Napoli potrebbe esserci una grossa modificata legata all’impianto di Fuorigrotta. Nelle ultime settimane, non sono mancati “scontri” tra il presidente De Laurentiis e il Sindaco Gaetano Manfredi. Il patron azzurro, già da diversi mesi, starebbe pensando alla costruzione di un nuova casa per il club partenopeo. Tale creazione, garantirebbe alla società di godere di uno stadio di proprietà per i prossimi anni. Ovviamente, la missione è tutt’altro che semplice vista la volontà del Comune di stroncare sul nascere tale idea.

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe identificato anche la zona “ideale”: Bagnoli. La città è finita nel mirino del numero uno del club, il quale però non ha svelato ancora con precisione i piani futuri. A tal proposito, nelle ultime ore sono emerse importanti novità legate allo stadio Diego Armando Maradona. Il Sindaco, Gaetano Manfredi, ha parlato di un possibile accordo con il patron.

Manfredi: “De Laurentiis ha appoggiato la ristrutturazione dello stadio”

Gaetano Manfredi, nonché Sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazione a margine della presentazione della Biennale della prossimità analizzando il futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole.