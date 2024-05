Italiano allenerà il Napoli? Il suo annuncio sul futuro

Il futuro di Vincenzo Italiano continua ad essere fortemente in bilico. L’allenatore ha provato a fare chiarezza sulla sua situazione.

Il nome di Vincenzo Italiano continua ad essere uno dei più chiacchierati del momento. Dopo due anni alla Fiorentina potrebbe dire addio al termine della stagione. Il club viola non ha preso alcuna decisione in merito, ma il tecnico potrebbe considerare chiuso il proprio ciclo in Toscana. Al momento, però, non c’è alcuna conferma in vista delle prossime stagioni. Proprio da qui, nascono diversi rumors che vedono coinvolto l’ex Spezia. Infatti, già nella passata stagione c’è stato un accostamento al Napoli, con il presidente De Laurentiis che però preferì virare altrove.

A distanza di un anno, la situazione potrebbe ripetersi nuovamente. Infatti, il Napoli dirà addio a Francesco Calzona al termine della stagione, ancor più dopo i risultati deludenti. Infatti, gli azzurri si giocheranno l’accesso alla Conference League proprio nell’ultima giornata contro il Lecce. Da qui. nasce la volontà del presidente De Laurentiis di ingaggiare un nuovo tecnico. Nel mirino della dirigenza ci sono diversi profili, tra questi è compreso anche Vincenzo Italiano. Quest’ultimo sarà impegnato in finale di Conference League, motivo per il quale tramite alcune dichiarazioni ha provato a fare chiarezza sul suo futuro.

Italiano: “Il futuro passa in secondo piano. Ora pensiamo alla finale”

Vincenzo Italiano è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, motivo per il quale è nel mirino del Napoli. Il tecnico ha ricevuto a Coverciano il premio “Inside The Sport”. Una volta salito sul palco, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sui prossimi impegni che attendono la Fiorentina prima della fine della stagione. Di seguito le sue parole.