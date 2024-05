Conte-Napoli, Bargiggia rivela due diktat di mercato: le richieste

In casa Napoli tiene banco la situazione legata al nuovo allenatore. Di seguito le ultime sul futuro di Antonio Conte.

La stagione sta per volgere al termine, ma in casa Napoli già da diverse settimane si lavora al futuro. Le esperienze targate Garcia, Mazzarri e infine Calzona non hanno portato gli effetti sperati. Infatti, attualmente gli azzurri si ritrovano a lottare per un possibile piazzamento in Conference League, che però verrà deciso solo all’ultima giornata di Serie A contro il Lecce. Proprio da qui, nasce la volontà di cambiare rotta ed ingaggiare un nuovo tecnico.

A tal proposito, i profili nel mirino di Aurelio De Laurentiis sono diversi. Tra i primi troviamo Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, con quest’ultimo che godeva della cosiddetta “esclusiva” fino a qualche settimana fa. I dialoghi con l’allenatore proseguono, ma al momento non è stato registrato alcun tipo di accordo. Infatti, le pretese del tecnico italiano sono importanti ed Aurelio De Laurentiis starebbe temporeggiando per non commettere errori. A tal proposito, Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il futuro della panchina azzurra.

Bargiggia: “Conte ha chiesto garanzie riguardanti Osimhen e Kvara”

Continua a tenere banco la situazione legata al possibile approdo di Antonio Conte al Napoli. L’affare appare più complicato del previsto, con le parti che però continuano a “sentirsi” in modo continuo. A tal proposito Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha analizzato la situazione in vista delle prossime settimane. Di seguito le sue parole.

“Ho saputo che Antonio Conte ha chiesto al Napoli se ci fosse qualche possibilità di trattenere Victor Osimhen, ma credo sia pretestuoso vista la clausola inserita nel contratto del calciatore. Inoltre, l’allenatore voleva anche certezze sul futuro di Kvaratskhelia che però non sono state date dal presidente De Laurentiis”.

Ovviamente, il destino dei due calciatori dipenderà dalla volontà di De Laurentiis. L’addio di Victor Osimhen appare ormai scontato, vista la clausola da ben 120 milioni di euro. Discorso diverso, invece, per Khvicha Kvaratskhelia che è pronto a prolungare il proprio contratto con il club azzurro. Sulle tracce del georgiano ci sono però diversi top club, su tutti il PSG che dopo l’addio di Mbappé spingerà per l’esterno numero 77.