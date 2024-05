Napoli-Gasperini, l’Atalanta sceglie il sostituto: nome a sorpresa

Gasperini è uno dei nomi preferiti da De Laurentiis al pari di Conte, l’Atalanta, starebbe iniziando a valutare le opzioni in caso d’addio.

Gian Piero Gasperini stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe uno dei nomi preferiti di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. L’ex Genoa ed Inter, ormai mostro sacro dell’Atalanta, è stato il protagonista assoluto della crescita esponenziale della “Dea”, passata dalle lotte salvezza alla finale d’Europa League.

Un profilo apprezzato particolarmente dal patron del Napoli, soprattutto per la sua capacità di lavorare minuziosamente con i giovani, massimizzando lo sviluppo di quest’ultimi e l’annesso profitto tecnico ed economico della società. Gasperini, arrivato nel 2016 a Bergamo, dopo ben 8 stagioni starebbe riflettendo sull’addio al club nerazzurro, complice la necessità di nuovi stimoli, di cui quest’ultimo sarebbe alla ricerca.

Gasperini – Napoli, l’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata in caso d’accordo: le ultime

Ad oggi, però, ogni discorso in merito al futuro di Gasperini sembrerebbe congelato. Troppo importante l’appuntamento dell’Atalanta con la storia, o meglio, contro l’imbattibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, fresco campione di Bundesliga per la prima volta nella propria storia. Dopodomani alle 21, il team del tecnico italiano scenderà in campo contro le “aspirine”, per cercare di riportare un trofeo che manca in Italia dal 1999, quando il Parma vinse quella che all’epoca si chiamava ancora Coppa UEFA, insomma, una vita fa.

Nonostante ciò, i rumors si fanno sempre più forti. Per questa motivazione, i colleghi di Tuttoatalanta.com, hanno rilasciato un aggiornamento in merito. Secondo quanto riportato dal portale nerazzurro, la dirigenza della “Dea” avrebbe iniziato a cautelarsi in caso di addio del proprio condottiero. Nello specifico, la società bergamasca avrebbe individuato l’eventuale sostituto di Gasperini in Maurizio Sarri, fresco di addio alla Lazio.

L’ex Napoli, secondo il portale, rappresenterebbe il profilo perfetto per il passaggio di consegne con il “Gasp”. Sarri può infatti contare su una numerosa esperienza in Serie A, dove ha accumulato una moltitudine di panchine con: Empoli, Napoli, Juventus e Lazio, oltre che in Europa, dove con il Chelsea nel 2019 arrivò a vincere l’Europa League che tra due giorni proprio l’Atalanta proverà a portare a casa. Insomma, ad oggi non c’è una vera trattativa, ma il sondaggio verso Sarri conferma un fatto inequivocabile: nonostante la voglia di trattenerlo, ad oggi, la permanenza di Gasperini sembra tutto fuorchè scontata.