Il PSG si tira indietro per Osimhen? Sta cambiando il futuro

Victor Osimhen potrebbe accasarsi al PSG la prossima estate, a quanto pare, però, i parigini potrebbero virare su altro.

Circa tre mesi ed il matrimonio tra Napoli e Victor Osimhen terminerà. Un rapporto lungo 4 anni, che ha portato in dote tanti goal e soprattutto uno scudetto, quello più atteso, arrivato nella stagione in cui il nigeriano ha vinto anche il titolo di capocannoniere.

Una cessione segnata, come dichiarato dallo stesso patron dei campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, che nel post rinnovo, dichiarò di essere stato conscio dal primo momento delle intenzione del proprio giocatore, citando i club che si sarebbero potuti permettere Osimhen, una cerchia ristretta.

PSG – Osimhen, novità dell’ultim’ora: nuovo obiettivo per i francesi?

Tra le società citate dal leader della FilmAuro: Real Madrid, club di Premier League ed infine Paris Saint Germain. Già, quel PSG consapevole di dover dire addio al suo giocatore più forte, o meglio, il più forte del mondo, Kylian Mbappè, destinato al Real Madrid.

Per questa motivazione, secondo molti addetti ai lavori, i francesi sarebbero la società in pole per Osimhen, vista l’esplicita necessita di trovare un attaccante che possa sostituire il loro bomber principe, impresa tra l’altro parecchio ardua.

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Marca, però, nelle ultime ore il patron del PSG, il miliardario Al – Khelafi, avrebbe fatto un tentativo per un nuovo nome, o meglio, una nuova infatuazione. Si tratta di Lamine Yamal, stella del Barcellona, tra i protagonisti del match d’andata contro il Napoli, in cui in particolar modo nella prima frazione, era riuscito a mettere a ferro e fuoco la difesa partenopea.

Dal post Messi, il sedicenne esterno offensivo, titolare stabile nello scacchiere di Xavi Hernandez, è a mani basse il prodotto più valido della cantera, motivo per cui, difficilmente il presidente Laporta potrebbe liberarsene. Non è un caso se la clausola inserita nel contratto del giocatore corrisponde addirittura ad un miliardo di euro, una cifra monstre, anche per club con disponibilità faraoniche come il PSG.

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, i blaugrana, contattati da Jorge Mendes, agente di Yamal, avrebbero rispedito cordialmente al mittente la proposta pervenutagli, una offerta di ben 200 milioni, una cifra mai vista per un giocatore forte ma di soli 16 anni. Nonostante la situazione finanziaria critica del club rossoblù, però, a quanto pare l’intenzione dovrebbe appunto essere quella di non rinunciare al giocatore.