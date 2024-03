Resterà al Napoli? De Laurentiis impressionato da Calzona per due motivi

L’arrivo di Francesco Calzona in panchina azzurra sta facendo la differenza, il presidente De Laurentiis impressionato dal nuovo tecnico.

Nonostante il campionato non sia ancora terminato, il presidente Aurelio De Laurentiis sta iniziando a riflettere su chi potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli per il prossimo campionato. Diversi sono i nomi accostati alla panchina azzurra, ma ancora nessuna decisione è stata presa in merito. Tuttavia con l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo di Ciccio Calzona, le cose sembrano essere un po’ cambiate. Con il nuovo tecnico, il club partenopeo sembra aver trovato quella grinta in più che serviva dall’inizio del campionato. Lo stesso De Laurentiis sembra impressionato dal nuovo allenatore, un dettaglio da non sottovalutare.

SSC Napoli, Calzona verso la riconferma per il prossimo campionato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nel caso in cui il Napoli riuscisse nell’impresa (posizionarsi al quarto posto, e dunque qualificarsi per la prossima Champions League, ndr), il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe fermarsi un po’ di più su eventuali riflessioni in merito ad una riconferma di Calzona in panchina azzurra. Un’idea che la dirigenza partenopea non dovrebbe sottovalutare e scartare, soprattutto, nel momento in cui la squadra riesce ad ottenere una continuità nelle vittorie. Al momento, la presenza del nuovo allenatore sta riuscendo a fare la differenza all’interno del club.

Nonostante siano passate solo due settimane dal suo arrivo in panchina, Calzona sta lasciando un segno importante. Lo si vede nel cambio di mentalità dei giocatori, una squadra decisamente molto più compatta e unita nelle ultime partite, soprattutto, nella gara disputata a Reggio-Emilia contro il Sassuolo e quella in casa contro la Juventus. Gli azzurri potrebbero aver ritrovato quella scossa in più che serviva dall’inizio del campionato, ma meglio tardi che mai. Piuttosto adesso, bisognerebbe custodire queste nuove vibrazioni positive e lavorare sulla continuità con l’obiettivo di raggiungere risultati ottimali. Bisogna crederci un po’ e conquistare il quarto posto, finché il campionato non finisce il Napoli non deve perdere la speranza.

Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Tutto quello che si sapeva nella vita da secondo del suo attuale allenatore è emerso e prepotentemente in queste due settimane e alla preparazione – non solo della fase difensiva – è stato aggiunto altro, una personalità che ha dato un senso al tentativo di rimonta che rimane complicato, una specie di missione impossibile. Il Napoli ha undici finali, le ha chiamate così Calzona, la prossima è con il Torino, che vale come testimonianza di una volontà feroce di provarci ad oltranza per far qualcosa di enorme. Ricordarsi cosa è stato il Napoli, solo un anno fa con Spalletti, dimenticare gli otto mesi successivi allo scudetto: e allargare la panchina. Perché poi, capitasse l’impresa, ADL si fermerebbe un attimo in più a Castel Volturno per porre (senza porsi) una domanda a Calzona…”.

Nonostante la stagione difficile, adesso è tempo di rialzarsi e concludere il campionato a testa alta. Come ha affermato l’allenatore Calzona mancano “undici finali”, il Napoli non può assolutamente sbagliare. Soprattutto, se vuole ancora sognare di conquistare l’impossibile. Nel caso in cui accadesse, il presidente Aurelio De Laurentiis non dovrebbe sprecare l’opportunità di poter riconfermarlo come allenatore della squadra partenopea.