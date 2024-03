Spesa altissima, il budget chiesto da Conte per il calciomercato

Antonio Conte è uno dei pezzi pregiati in vista della prossima estate, l’allenatore pugliese ha posto delle condizioni per il suo ingaggio.

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, sta riscuotendo consensi su consensi. Dal suo avvento al Napoli, lo storico vice di Maurizio Sarri e Luciani Spalletti, ha rivitalizzato la squadra campione d’Italia.

Prima il pareggio con il Barcellona, poi la roboante vittoria di Sassuolo, infine, il due ad uno contro la Juventus, secondo scontro diretto vinto in stagione dai partenopei, fino a quel momento usciti vittoriosi unicamente contro l’Atalanta.

L’idea che l’attuale commissario della Slovacchia possa essere confermato l’anno prossimo, sta certamente sfiorando la mente di Aurelio De Laurentiis, molte indiscrezioni stanno infatti venendo fuori in tal senso, una riconferma che però, visti i vincoli della federazione slovacca, non sarebbe così semplice.

Conte – Napoli: l’ex Juventus pone le condizioni per il suo ingaggio

Calzona o meno, lo stesso De Laurentiis starebbe però accarezzando anche un’altra opzione, più costosa, ma che da ormai parecchi anni il leader del club campione d’Italia sogna per la propria creatura.

Un’idea che risponde al nome e cognome di Antonio Conte, ex bandiera della Juventus e fermo dopo l’ultima esperienza al Tottenham, conclusasi malamente. L’allenatore pugliese, dopo un anno sabbatico, avrebbe scelto di tornare in panchina, potendo contare su una sfilza enorme di pretendenti.

Dall’Italia alle big d’Europa, con il Bayern Monaco dinanzi a tutte, sono davvero tante le società che si sono mosse per Conte. In Serie A, oltre al Napoli, ci sarebbero anche Milan e forse Juventus, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo l’esperienza vincente all’Inter.

Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, attraverso il proprio canale YouTube, ha reso nota una indiscrezione relativa al prossimo team con cui collaborerà Conte, nello specifico, descrivendo quelle che l’allenatore avrebbe posto come condizioni imprescindibili per un suo ingaggio:

“150 milioni di euro: questa è la cifra che Antonio Conte ha chiesto come investimenti ai club che l’hanno contattato. Vuole quel tipo di mercato per prendere 4-5 titolari, ovunque andrà. Milan, Napoli, Bayern, è nel cast di queste squadre”.

Insomma, idee chiare e che confermano un andamento appurato nel corso della carriera dello stesso Conte. Un allenatore vincente, che ha vinto e vorrà continuare a farlo. Una cifra imponente, che resterebbe nelle corde dello stesso Napoli, che proprio attraverso la cessione di Osimhen potrebbe incassare dai 130 ai 150 milioni di euro.