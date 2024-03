L’agente di Allegri lancia una frecciatina: c’entra lo scudetto vinto dal Napoli!

Giovanni Branchini, agente tra altri anche di Max Allegri, lancia una frecciatina ai dirigenti del Napoli dopo la vittoria dello scudetto.

Manca sempre meno al match dello stadio Maradona tra Napoli e Juventus. La gara avrà un’importanza quasi capitale per gli azzurri di mister Francesco Calzona, che stanno rincorrendo il quarto posto in classifica che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ovviamente la sfida evoca antiche rivalità tra le tifoserie, ma anche svariati sgarbi e frecciatine che le dirigenze si sono fatti nel corso degli ultimi anni, anche perché spesso è stato proprio il Napoli a contrapporsi alla forza juventina in Italia.

L’agente di Allegri attacca la dirigenza del Napoli vittoriosa dello scudetto

Stavolta, però, a pungere è stato l’ambiente Juventus, o meglio qualcuno legato molto da vicino a chi la Juventus la vive intensamente. Ad accendere questo Napoli-Juventus, a poche ore dall’inizio della gara, ci ha pensato l’agente FIFA, Giovanni Branchini, che tra i vari assistiti annovera anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Il procuratore è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay lasciandosi andare a dichiarazioni che sicuramente faranno discutere. Ecco quanto evidenziato:

Io do maggior peso sempre alla società, ma non per voler sminuire il lavoro dei tecnici. È molto difficile trovare una squadra vincente se la società ha delle problematiche. Noi vediamo l’excursus degli ultimi anni dell’Inter, che indubbiamente vive una condizione assai particolare, con una proprietà piena di problemi e lontana. Sicuramente una proprietà non invidiabile, senza voler criticare, ma parlo di una realtà inconfutabile. Eppure c’è una società strutturata, da Marotta ad Ausilio, passando per Antonello e Mozzillo che fanno un corpo unico con la squadra.

Dopodiché scocca la frecciatina polemica proprio nei confronti del Napoli scudettato dello scorso anno:

Dietro la squadra che fa bene e gioca meravigliosamente c’è sempre un’ottima società. Forse l’unica eccezione è il Napoli dell’anno scorso.

Strane parole quelle dell’agente di Max Allegri, che riconosce senza dubbi i meriti tecnici del Napoli per la vittoria dello scudetto, ma non si spiega come sia stato possibile visto il lavoro della società alle spalle. Branchini non ha fatto nomi espliciti e quindi capire con chi ce l’avesse effettivamente diventa assai complicato, ma gli indiziati principali delle sue parole sembrano essere sostanzialmente due: il presidente Aurelio De Laurentiis e l’ex d.s. Cristiano Giuntoli, ora proprio alla Juventus.