Giuntoli: “Grande emozione ritornare qui”, poi la risposta ad ADL sulla polemica ‘mondiale’

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato a pochi minuti dal big match contro il Napoli. Il ds bianconero ha risposto al presidente De Laurentiis sulla polemica ‘Mondiale per Club’.



Giuntoli risponde De Laurentiis

L’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Dazn prima del big match che vedrà impegnata la Juventus di Massimiliano Allegri sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona.

Il da bianconero ha sfruttato il momento per replicare alle dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis in merito al Mondiale per Club: “8 anni sono tanti, tutte le persone che hanno lavorato con me le ricordo. È veramente una grande emozione tornare qui. De Laurentiis? Non ho ancora avuto modo di incontrarlo, ma lo saluterò molto volentieri. Il mondiale per club è una cosa lontana da noi, noi non partecipando alle coppe non possiamo integrare punti, non ho niente da commentare in particolare. Dipenderà tutto da quello che farà il Napoli in Champions”.

Giuntoli si è poi soffermato su Chiesa e sul futuro di Allegri: “Federico ha avuto qualche problema fisico, tutti i calciatori se non sono al 100% non sono brillanti. Aspettiamo che dia continuità alle sue prestazioni e migliori la sua condizione fisica. Futuro di Allegri? Noi siamo concretati sul presente, siamo contenti di quello che sta facendo e andiamo avanti senza problemi. A tempo debito programmeremo il futuro”.