De Laurentiis infuriato prima di Napoli-Juve: è successo negli spogliatoi, avete visto?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è andato su tutte le furie prima del big match contro la Juventus.

Il pre gara di Napoli-Juventus, in programma allo stadio Diego Armando Maradona per la 27esima giornata di Serie A, è stato caratterizzato da un episodio in particolare. È il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ad essersi preso la scena, mostrandosi visibilmente stizzito da quanto accaduto a pochi minuti dal match di campionato negli spogliatoi dello stadio di Fuorigrotta.

Il patron della società partenopea, Aurelio De Laurentiis, si è reso protagonista nel pre gara di Napoli-Juventus con una reazione senza eguali, che sta facendo il giro del mondo tramite i social network. Il presidente del club azzurro, prima della sfida del Maradona, si è scagliato contro le telecamere presenti all’interno dei corridoi dell’impianto partenopeo.

De Laurentiis è una furia: reazione stizzita prima del match

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis non ha voluto lasciare alcun tipo di dichiarazioni nel pre gara, eppure le telecamere di diverse emittenti americane hanno voluto riprendere lo stato d’animo delle due squadra prima del fischio d’inizio. Nel corso delle riprese, il patron della società partenopea si è mostrato particolarmente stizzito da questa iniziativa.

Il patron del club azzurro si è scagliato con fare furioso mentre si aggirava per i corridoi dello stadio Diego Armando Maradona, usando parole a dir poco forti prima del calcio d’inizio di Napoli-Juventus. Non è chiaro contro chi ce l’avesse, ma le immagini fanno comunque il giro del web.

Nel frattempo De Laurentiis sbrocca male in diretta negli USA#NapoliJuventus pic.twitter.com/bYYhC6ohDk — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 3, 2024

Il patron azzurro non ha usato mezzi termini, usando un tono alquanto deciso: “Via, via, fuori dai cog**oni.. Eh? Il video non lo devono fare. Non lo devono fare! Ca**o!”.

Da come si evince dal video e dalle stesse parole, il presidente Aurelio De Laurentiis si è mostrato visibilmente irritato, anche se la natura della sua furia non è chiara. Da notare, inoltre, come la società abbia deciso di non far parlare i propri tesserati ai microfoni di DAZN, a dimostrazione di un animo non proprio tra i più distesi alla vigilia di un match delicato per le sorti di una stagione che non è sicuramente tra le più esaltanti.