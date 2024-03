Tifosi del Napoli colti di sorpresa, annuncio bomba del papà di Kvaratskhelia!

Intervista al papà di Khvicha Kvaratskhelia, l’inaspettato annuncio che in questo momento nessuno si aspettava al Napoli.

Il successo con il Sassuolo ha rilanciato le ambizioni in campionato del Napoli. Dopo l’avvento di Francesco Calzona in panchina, infatti, gli azzurri hanno raccolto due pareggi con Barcellona e Cagliari (beffa arrivata al 96′ con la rete di Luvumbo, ndr), oltre al roboante 1-6 di Reggio Emilia nel recupero di campionato di mercoledì scorso. I grandi protagonisti del match sono stati loro, Osimhen e Kvaratskhelia, i grandi fautori della cavalcata scudetto del Napoli, ritornati ad essere decisivi. Il nigeriano con una tripletta, il georgiano con due reti.

E se Osimhen, dal ritorno dalla Coppa d’Africa aveva già mostrato di essere preziosissimo per la squadra, andando in gol sia col Barcellona che con il Cagliari, Kvara mancava da troppo tempo all’appello. Il miglior giocatore della scorsa Serie A quest’anno si è fatto notare solo per qualche lampo e per tante chiacchiere extra campo. Soprattutto per quelle legate al suo futuro e al rinnovo del contratto che una stella come lui ha dimostrato di meritare.

Kvaratskhelia dovrebbe restare al Napoli, l’annuncio di papà Badri fa esultare i tifosi azzurri

A tal proposito sono arrivate in serata le parole a sorpresa del papà di Khvicha Kvaratskhelia, ovvero il signor Badri Kvaratskhelia, che ha annunciato ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS che probabilmente Kvaratskhelia sarà un calciatore azzurro anche la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato:

Non potete immaginare cosa significhino per me le belle parole spese per mio figlio. Sono felicissimo che Khvicha abbia aiutato il Napoli a vincere lo scudetto. Quando viene paragonato a Maradona si vergogna tantissimo, ma ne è felice e non sa come ringraziare i tifosi per questa cosa. Ringrazio molto Napoli e tutta l’Italia per apprezzare e amare mio figlio. Deve decidere lui il suo futuro, secondo me rimarrà a Napoli ma, in ogni caso, rispetterò la sua decisione.

Parole che faranno decisamente piacere a tutti i tifosi del Napoli, così come alla stessa società con a capo il presidente Aurelio De Laurentiis. Con la cessione pressoché certa di Victor Osimhen in estate, il club azzurro ha la necessità di ripartire dal alcune certezze tecniche, in modo da costruire la squadra del futuro su solide basi. Kvaratskhelia, essendo un classe 2001, non ha forse ancora mostrato tutto il suo vero potenziale. Per il Napoli, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, sarebbe fondamentale prolungare l’accordo che lega il georgiano ai colori azzurri e farne un capo saldo della squadra dei prossimi anni.