Altro che Inter, Di Marzio svela: perché Zielinski ha rifiutato l’Arabia Saudita

L’addio di Zielinski al Napoli è pressoché certo, ma dal giornalista di Sky Sport arriva un importante retroscena di calciomercato.

Uno dei casi di calciomercato dell’ultima stagione – anche per questo molto travagliata – del Napoli è sicuramente la gestione del caso legato al rinnovo di Piotr Zielinski. Il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e, come ormai è stato annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il calciatore ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo del Napoli. Questo perché appena sarà sciolto l’accordo con gli azzurri, Zielinski firmerà un nuovo contratto che lo legherà all’Inter.

Ciò che però ha fatto davvero fatto innervosire la società napoletana è il comportamento del centrocampista. Già, perché in estate per Zielinski era arrivata un’offerta davvero importante da parte dell’Al-Ahli, formazione che milita nella Saudi League araba. Dopo un lungo tira e molla il calciatore preferì non accettare ricchissima proposta pervenuta dall’Arabia Saudita per restare all’ombra del Vesuvio. Il Napoli aveva dal canto suo accettato un’offerta da oltre 20 milioni di euro, una cifra importante considerando il solo anno di contratto rimasto e l’età di Zielinski, prossimo ai 30 anni (a maggio, ndr). De Laurentiis e tutti i tifosi azzurri avevano accolto con piacere la richiesta del calciatore di non essere ceduto, pensando che quello fosse il preludio al rinnovo del contratto. Cosa che, però, non è mai avvenuta.

Zielinski voleva restare al Napoli, la rivelazione a sorpresa sulla mancata cessione in Arabia Saudita

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Przeglad Sportowy Onet in uno speciale dedicato a Piotr Zielinski, svelando i reali motivi che hanno portato alla decisione di rifiutare il passaggio in Arabia Saudita. Ecco quanto evidenziato:

Esistono storie d’amore, anche molto belle, che finiscono senza una motivazione precisa. Sarebbe brutto dire che finisca per questione di soldi o ambizioni, io penso che ci siano dei cicli che finiscono naturalmente e dopo tanti anni ci sta che Piotr voglia misurarsi con una nuova realtà e avere nuovi stimoli. Il fatto di aver rifiutato tanti milioni di euro dall’Arabia Saudita per restare al Napoli è stato un altro atto d’amore di Zielinski. Poteva andare in Arabia e guadagnare tantissimo, invece ha scelto di restare al Napoli e forse pensava anche di restare a lungo, di rinnovare il contratto con gli azzurri.

Le cose, come sappiamo, sono poi andate diversamente. Prima i rifiuti da parte di Zielinski e del suo agente di legarsi ulteriormente al Napoli, poi la proposta dell’Inter che pare ormai certa di mettere le mani sul polacco. Il tutto senza dimenticare l’esclusione del calciatore dalla lista Champions League. Adesso, per Zielinski e il Napoli, non resta che chiudere nella maniera più professionale e migliore possibile questa lunga storia d’amore durata oltre 8 anni.