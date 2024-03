Addio e super incasso per il Napoli, altra cessione in estate

Una squadra è interessata ad acquistare un giocatore del Napoli durante il prossimo mercato estivo. La società partenopea riflette sul futuro del calciatore.

Siamo ufficialmente entrati in quello che sarà uno dei weekend più stimolanti per i tifosi del Napoli. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. Ci sono tante posizioni di differenza in classifica quest’anno tra le due squadre. I bianconeri occupano il secondo posto ma un sorpasso all’Inter capolista a questo punto sembra quasi improbabile in quanto i punti di ritardo dai nerazzurri, con il recupero di mercoledì, sono diventati ben dodici.

La Juventus quindi si concentrerà verosimilmente sul mantenere stabilmente la seconda posizione difendendosi dal Milan terzo e distante quattro punti. Non è un buon momento stagionale per gli uomini di Max Allegri che soltanto nei minuti di recupero sono riusciti a trovare la vittoria contro il Frosinone. Prima dei ciociari, i bianconeri venivano da due pareggi e due sconfitte in quattro partite. Lo stato mentale del Napoli invece appare in crescita. A Reggio Emilia è arrivata una vittoria in trasferta che mancava da novembre, inoltre calciatori come Osimhen e Kvaratskhelia sembrano ritornati a viaggiare sulle medie dello scorso anno.

Super cessione per il Napoli, De Laurentiis riflette

La dirigenza partenopea si augura che, alla fine della stagione, il Napoli sia qualificato alla prossima Champions League. Se così non fosse, verrà rivalutato anche il futuro dell’allenatore Francesco Calzona, arrivato in città proprio con la missione di portare gli azzurri al quarto posto. Una volta che i battenti del calciomercato saranno aperti, a Castel Volturno sarà tempo di rivoluzione. Il noto quotidiano sportivo americano, da anni trapiantato in Inghilterra, The Athletic ha riportato le parole di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda il mercato. Il numero uno del Napoli ha spiegato che Victor Osimhen è l’obiettivo principale del Psg in caso di addio di Kylian Mbappè.

De Laurentiis però ha ribadito della clausola rescissoria posta sul contratto del bomber nigeriano e ha lasciato intendere che, se pagata per intero, Osimhen sarà libero di accasarsi ad una nuova squadra. È di 120-130 milioni di euro il prezzo da pagare per l’attaccante del Napoli. I parigini perderanno con grandissime probabilità il loro fuoriclasse ma, in quella posizione, potranno contare su giocatori come Kolo Muani o Gonçalo Ramos, attaccanti per cui la dirigenza della squadra francese ha sborsato molti soldi quest’estate.