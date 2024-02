De Laurentiis amareggiato, rivelazione a sorpresa: riguarda subito Calzona

Il pareggio contro il Cagliari ha amareggiato i tifosi del Napoli, ma anche il presidente De Laurentiis che aveva una convinzione su Calzona.

L’esordio di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli non è stato dei migliori, né in Champions League e tantomeno in campionato. Il conto è di due pareggi, arrivati anche con prestazioni sottotono. E se in Europa dall’altro lato del campo c’erano in campioni di Spagna del Barcellona – una super squadra nonostante le defezioni di formazione per Xavi -, ieri di fronte c’era il modesto Cagliari, impelagato nella lotta per non retrocedere. Eppure la prestazione, per certi versi, è stata ancor più deludente.

De Laurentiis deluso, si sarebbe aspettato una svolta immediata con Calzona

Pochi tiri in porta, gioco pressoché inesistente così come le idee lente e prevedibili. Un Napoli così spento non lo si vedeva da tempo. A rimanere delusi non solo sono stati i tanti tifosi azzurri, ma anche lo stesso presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. A rivelarlo è l’edizione odierna del Il Mattino che svela come il numero uno della società si attendesse immediatamente una risposta con l’avvento del nuovo allenatore. Ecco quanto evidenziato:

Come la prova deludente che sfinisce e atterra anche gli ultimi ottimisti. In tanti erano certi (su tutti il ​​presidente De Laurentiis) che bastava cambiare capro espiatorio (dopo Garcia, il povero Mazzarri) per cambiare il destino. Ma non è così.

Insomma, De Laurentiis era convinto che l’avvicendamento in panchina con l’addio di Mazzarri e l’arrivo di Calzona facesse immediatamente svoltare la stagione del Napoli, ma così non è stato. Il doppio pareggio contro Barcellona e Cagliari mette a serio repentaglio gli ultimi due obiettivi rimasti in questa stagione. Ovvero il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League, che significherebbe anche abbandonare il sogno di qualificarsi al Mondiale per Club del 2025; oltre all’altro obiettivo che rappresenta il minimo stagionale per il Napoli: il quarto posto in campionato e quindi la qualificazione alla prossima edizione della Champions, quella che vedrà un nuovo format allargato e maggiori introiti per i club che vi parteciperanno.

Da questo punto di vista, Aurelio De Laurentiis non è affatto soddisfatto di quanto visto fin qui, ma va detto che Calzona è davvero arrivato da pochissimi giorni e il suo modo di fare calcio – che si avvicina a quello di Spalletti – richiede tempo e tanti allenamenti.