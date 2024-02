“Messaggi a De Laurentiis?”, Palladino si sbilancia: svela tutto in conferenza stampa

Raffaele Palladino è uno degli allenatori che più si sta mettendo in mostra in questa stagione, può essere lui il prossimo tecnico del Napoli?

La stagione del Napoli non è certamente andata come si aspettava. I campioni d’Italia non sono neanche lontanamente riusciti a difendere il titolo conquistato nella passata annata e oggi lottano a metà classifica per provare a risalire la graduatoria e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. A incidere sulla stagione negativa sono certamente state le scelte sbagliate nello scegliere l’allenatore al quale affidare la panchina dopo l’addio di Luciano Spalletti: né Rudi Garcia né tantomeno Walter Mazzarri si sono rivelati i tecnici gusti. Ora De Laurentiis ci riprova con Francesco Calzona, che ha accettato l’offerta azzurra con grande entusiasmo, nonostante l’impresa sia difficile da compiere.

Il CT della Slovacchia ha accettato di firmare un contratto di soli 4 mesi, consapevole che dovrà guadagnarsi l’eventuale conferma al Napoli. Intanto la società si guarda intorno e cerca di capire quale sia l’eventuale allenatore al quale affidare la panchina azzurra nella prossima stagione. Tanti i nomi accostati e che stuzzicano la fantasia di Aurelio De Laurentiis, tra questi c’è anche l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino.

Palladino ambizioso, la risposta sui possibili contatti con il Napoli

Il tecnico del Monza anche questa sera ha colto un importante successo, battendo a domicilio la Salernitana per 0-2, grazie alle reti di Maldini e Pessina. Al termine della sfida, Palladino è stato stuzzicato in conferenza stampa proprio a riguardo di un possibile interessamento da parte del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Un Palladino così bravo manda messaggi a De Laurentiis?

No. Sapete che sono diplomatico quando si parla di determinati argomenti. Io sono concentratissimo su questa avventura, ci attendono gare di un certo livello e non sarebbe giusto pensare a quello che sarà. Sono ambizioso, concordo con Galliani quando dice che parleremo a fine stagione. La fortuna di un allenatore è avere al proprio fianco un grande direttore. Averlo con me nella quotidianità mi rende strafelice di lavorare per questa società. Se il tecnico è bravo e il direttore è di spessore, il binomio non può che essere vincente.

Insomma, Palladino spiega che al momento è concentrato sul finale di stagione con il Monza, come è giusto che sia, ma non esclude che a termine del campionato avrà un colloquio con la dirigenza brianzola per discutere del futuro. Il tecnico si definisce ambizioso e l’eventuale chiamata del Napoli innalzerebbe, per forza di cose, l’asticella degli obiettivi da raggiungere.