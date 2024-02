Accostato al Napoli, Fabio Cannavaro trova panchina: con chi sta per firmare

Fabio Cannavaro potrebbe tornare presto ad allenare, l’ex Napoli sta per firmare un contratto con un club.

La stagione del Napoli non è ancora terminata, ma la dirigenza partenopea sta già iniziando a stilare una serie di nomi che potrebbero occupare la panchina azzurra durante il prossimo campionato. L’obiettivo è quello di non ripetere gli stessi errori commessi quest’anno, e trovare un allenatore che possa risollevare la squadra. Diversi già i nomi accostati alla panchina del Napoli, tra questi si vociferava quello di Fabio Cannavaro. Ma a quanto pare, quest’idea potrebbe essere già sfumata.

Cannavaro, l’ex Napoli nel mirino della Corea del Sud

La stagione del Napoli non sta andando nei migliori dei modi, ma con l’arrivo del nuovo allenatore Francesco Calzona si spera in una ripresa della squadra. Il tecnico dovrà essere in grado di far ritrovare agli azzurri la mentalità vincente dell’anno scorso. Una sfida non semplice, ma il club deve mettercela tutta per rialzarsi. Soprattutto, perché il tempo sta per scadere e la classifica parla chiaro. L’obiettivo è quello di qualificarsi alla prossima Champions League, ma non sarà affatto facile visti gli ottimi risultati ottenuti da Bologna e Atalanta. Nonostante ciò, il presidente Aurelio De Laurentiis sta iniziando già a pensare a chi potrebbe allenare la squadra durante il prossimo campionato. Diversi i nomi accostati alla panchina del Napoli, tra questi si pensava anche a Fabio Cannavaro. Eppure, l’idea sembra già essere sfumata. Dopo l’avventura con il Benevento, l’ex difensore potrebbe firmare presto con un altro club, ma fuori dall’Italia. A tal proposito, la Corea del Sud ha già avuto i primi contatti con Cannavaro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Fabio Cannavaro ha ricevuto un invito dall’Asia. Secondo questa indiscrezione, l’ex difensore è osservato dalla Corea del Sud. A tal proposito, dopo la delusione in Coppa d’Asia, il club ha deciso di esonerare Jurgen Klinsmann ed è alla ricerca di un nuovo allenatore. Proprio per questo motivo, il club ha chiesto informazioni su Cannavaro e ha inserito il suo nome nel mirino. Ma la Corea del Sud sembra davvero intenzionata a concretizzare questa idea, per questo motivo sta spingendo molto sull’organizzare un incontro. Ovviamente, ci sono ancora molti punti da valutare e da definirei durante queste settimane. L’affare dovrà essere definito prima che l’ex Napoli parta per una tournée negli Stati Uniti, dove farà da testimonial per due amichevoli che l’Italia affronterà tra il 21 e il 24 marzo contro Venezuela ed Ecuador. Dunque, potrebbe esserci presto un ritorno di Fabio Cannavaro come allenatore, ma al momento non Italia.