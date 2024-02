Novità su Osimhen, la notizia certa arriva direttamente da Carlo Alvino

Ci sono importanti novità riguardanti Victor Osimhen, Carlo Alvino rivela una notizia fondamentale sull’attaccante del Napoli.

Una stagione complicata quella vissuta dal Napoli. Dai campioni d’Italia in carica ci si aspettava tutt’altro rendimento in stagione, invece i partenopei sono lontanissimi dalla vetta e non sono mai stati in grado di difendere il titolo vinto la scorsa stagione. Ora anche la qualificazione alla prossima Champions League si fa in salita, visto che il quarto posto è sempre più lontano.

Tanti i fattori a incidere sulla stagione negativa del Napoli, come le scelte sbagliate degli allenatori dopo l’addio di Luciano Spalletti. Sia con Garcia che con Mazzarri non si è riusciti a replicare la magia che gli azzurri hanno espresso nelle annate in cui in panchina sedeva il tecnico di Certaldo; così come a incidere è stato lo scarso rendimento di tanti protagonisti dello scudetto, apparti stranamente involuti. Su tutti Kvaratskhelia, spesso ingolfato e troppo egoista, ma anche lo stesso Osimhen non è riuscito a dare l’apporto che ci aspettava da capocannoniere dello scorso campionato. Il suo caso, va detto, è leggermente differente. Il nigeriano, infatti, è stato spesso decisivo quando ha giocato. E il problema è racchiuso tutto in queste parole: quando ha giocato.

Verso Cagliari Napoli, Osimhen ci sarà

In 19 presenze con il Napoli, quest’anno Osimhen ha realizzato 9 reti e 3 assist. Non certo numeri da poco, ma appunto le sole 19 presenze fanno riflettere. E, purtroppo, anche nelle scorse ore sono arrivate notizie poco rassicuranti sulle sue condizioni. Il nigeriano infatti oggi ha saltato l’allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno a causa di un lieve attacco influenzale. Un semplice spavento, che ha comunque tenuto sulle spine i tifosi partenopei. Victor Osimhen ha lavorato in palestra e non ha svolto allenamento con i compagni, notizia che avrà certamente messo un po’ di pressione al nuovo allenatore, Francesco Calzona, che anche contro il Barcellona avrà immediatamente capito l’importanza del centravanti africano.

Il tecnico, però, pare possa tirare un sospiro di sollievo. Stando a quanto rivelato su X dal giornalista Carlo Alvino, la presenza di Osimhen per Cagliari-Napoli non è in dubbio. Ecco quanto evidenziato:

Non sarà un leggero mal di gola a fermare Victor Osimhen, il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Calzona per la trasferta di Cagliari. Sarà poi il tecnico a decidere se farlo scendere in campo dall’inizio (cosa molto probabile) o a partita in corsa. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! 💙

Una gran bella notizia per Calzona e per tutto il Napoli: Osimhen – nonostante l’influenza – non è in dubbio per il match di Cagliari e sarà regolarmente al centro dell’attacco azzurro.