Cagliari-Napoli, allarme da Castel Volturno: novità su Osimhen, c’è il comunicato del club

Ultime news Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari, allarme da Castel Volturno: il comunicato su Osimhen

Domenica è tempo per Calzona di affrontare la prima gara di campionato da allenatore del Napoli. Contro il Barcellona si sono visti segnali incoraggianti, specialmente dopo la rete subita da Lewandowski. Bisognerà quindi continuare sulla falsa riga di quello spezzone di partita che ha permesso agli azzurri di mantenere aperto il discorso qualificazione. Contro il Cagliari però non sarà una partita semplice.

I sardi sono una squadra che fa della fisicità la sua arma principale. All’andata, gara che gli azzurri hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Osimhen e Kvaratskhelia, i partenopei hanno sofferto gli appoggi di Pavoletti. Anche in difesa i sardi possono vantare calciatori imponenti dal punti di vista fisico, come il difensore Yerry Mina, arrivato quest’inverno dalla Fiorentina. Per questo motivo potrebbe essere decisiva la presenza al centro dell’attacco di Osimhen per contrastare la fisicità della difesa cagliaritana. Da Castel Volturno però non arrivano buone notizie per Francesco Calzona.

Report allenamento Napoli, arrivano notizie su Osimhen

Quella contro il Cagliari dovrebbe essere la gara del ritorno in campionato, da titolare, di Victor Osimhen, dopo la lunga assenza causa Coppa d’Africa. La prima dopo il rientro, in Champions, contro il Barcellona, non ha disatteso le aspettative. Pochi palloni toccati per il bomber nigeriano, segno che la condizione non è ancora al top, ma la rete segnata è fondamentale per tenere vive le speranze qualificazione al prossimo turno di Champions League.

Purtroppo però non arrivano notizie confortanti da Castel Volturno. Il report d’allenamento odierno, che il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, riporta che il nigeriano ha svolto un programma d’allenamento personalizzato in palestra. Le motivazioni della scelta sono da ricondurre ad una sindrome influenzale accusata da Osimhen nella giornata di ieri.

Allenamento Napoli, anche un altro attaccante ai box: i dettagli

Dal comunicato del Napoli si evince inoltre che anche Ngonge ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Non si è quindi allenato con il resto del gruppo. Calzona ha dovuto far a meno dell’ex Verona anche in Champions League, contro il Barcellona, ma a questo punto sono alte le possibilità di vederlo ai box anche per la prossima gara di campionato. Ritornerà poi regolarmente quando avrà smaltito definitivamente l’affaticamento muscolare che lo ha fermato in questi giorni. Per quanto riguarda Osimhen si attendo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni nelle prossime ore.