Report SSC Napoli, novità ufficiali su Ngonge e Politano: le condizioni

Arrivano novità da Castel Volturno per il Napoli sulle condizioni di Ngonge e Politano, all’indomani della sfida di Champions contro il Barcellona.

Un pareggio che tiene aperto lo spiraglio qualificazione per il Napoli, reduce da un cambio improvviso di guida tecnica che sicuramente ha inciso su una prova non del tutto brillante contro il Barcellona. La perla di Victor Osimhen ha rimandato tutto al ritorno in Spagna, tenendo vive le speranze per i quarti di Champions League, oltre che sulla prossima e nuova edizione del Mondiale per Club, uno degli obiettivi dettati dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Forse, anche per questo motivo il numero uno dei partenopei ha optato per l’esonero di Walter Mazzarri per fare spazio a Francesco Calzona, che quest’oggi ha ritrovato l’intero gruppo al Konami Training Center di Castel Volturno. Ci sono novità circa le condizioni di Cyril Ngonge – non convocato per il match contro il Barcellona – e di Matteo Politano. Nella fattispecie, l’esterno ex Inter e Sassuolo ha riportato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo. Dal Napoli, adesso, arrivano aggiornamenti importanti in vista del match importante di Serie A contro il Cagliari.

News calcio Napoli, come stanno Ngonge e Politano

Quest’oggi il Napoli si è ritrovato agli ordini di Francesco Calzona, che ora avrà sicuramente più tempo per preparare la sfida contro il Cagliari, tappa importante per il prosieguo della stagione del club partenopeo.

In particolare, nel consueto report quotidiano, la società partenopea ha fatto chiarezza sulle condizioni di Cyril Ngonge e Matteo Politano. Il Napoli non ha citato l’ex Inter nel comunicato e questo certifica come il numero 21 sia pienamente recuperato per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Ngonge, invece, ha svolto ancora lavoro personalizzato.

Calzona avrà quasi l’intera rosa a disposizione e avrà l’opportunità di lavorare con la squadra per iniziare a mettere mano a quel disordine che tanto gli ha dato fastidio come testimoniato dalle sue parole nel post partita.

Di seguito il comunicato:

Dopo la gara col Barcellona per l’andata degli ottavi di finale di Champions, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Ngonge ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.

FONTE: SSC NAPOLI