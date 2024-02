Mondiale per Club, il Napoli può sperare: i risultati utili per qualificarsi

Il pari contro il Barcellona allontana il Mondiale per Club ma tiene vive le speranze del Napoli. Le combinazioni di risultati utili agli azzurri.

La sfida fra Napoli e Barcellona non è solo uno dei tanti meravigliosi confronti che la Champions League è in grado di donarci ogni anno in questo determinato periodo. Essa rappresenta infatti anche una chance di riscatto per due compagini totalmente allo sbando dopo aver trionfato nei rispettivi campionati la scorsa stagione, e ora desiderosa di ottenere un traguardo utile su più fronti. Oltre ad aumentare il morale, infatti, il passaggio ai quarti aiuterebbe la vincente del duello anche in chiave economica, avvicinando soprattutto il Napoli, in caso di successo, alla qualificazione ai Mondiali per Club. Le chance azzurre sono diminuite dopo il pari, ma nel possibile incastro di risultati vive ancora una speranza.

Mondiale per Club, cosa serve al Napoli per qualificarsi

Per chi non ricordasse, nel 2025 la FIFA organizzerà il primo vero Mondiale per Club, basato sulla stessa formula dell’iconica competizione per Nazionali. Ad esso parteciperanno quindi ben 32 squadre, di cui 12 in arrivo dall’Europa. Queste saranno quindi decise tramite un classifica abile a prendere in considerazione i risultati ottenuti dai club in Champions League dal 2020/21 ad oggi, con la graduatoria che attualmente vede tale situazione:

Bayern Monaco: 100 punti, qualificata; PSG: 79 punti, qualificata; Inter: 76 punti, qualificata; Porto: 68 punti, qualificata; Borussia Dortmund: 68 punti; Atletico Madrid: 62 punti; Lipsia: 61 punti (*attualmente fuori); Barcellona: 56 punti (*attualmente fuori); Benfica: 52 punti; Juventus: 47 punti, ultimo posto disponibile; Napoli: 42 punti.

Importante, ai fini dell’analisi, sapere che ogni Nazione potrà portare un massimo di due squadre al Mondiale per Club, e che ad esso parteciperanno anche le vincitrici della Champions League dalla stagione 2020/21 alla 2023/24. Questo, quindi il motivo dell’attuale eliminazione per Lipsia e Barcellona, nonché della mancata presenza in graduatoria di squadre inglesi (viste le qualificazioni già ottenute da Chelsea e Manchester City). Per il Napoli, passato da 41 a 42 punti dopo il pari con il Barcellona, sarà infatti fondamentale agguantare la Juventus in graduatoria. A pari punti, infatti, verrebbe premiato il miglior percorso nelle ultime 4 edizioni della Champions, che vedono i partenopei favoriti dopo i quarti dello scorso anno. Di seguito, quindi, i risultati che premierebbero il Napoli.

Mondiale per Club, al Napoli bastano due vittorie

5 punti quelli che separano Napoli e Juventus in graduatoria. Per raggiungere il Mondiale, quindi, gli azzurri dovranno ottenere una vittoria nel confronto di ritorno contro il Barcellona, difatti strappando il pass per i quarti di finale di Champions. Ciò porterebbe ai partenopei ulteriori 3 punti in graduatoria (2 per il successo e 1 per il passaggio del turno), lasciando poi il discorso in sospeso nella successiva sfida. Ai quarti, il Napoli sarebbe infatti obbligato ad ottenere un successo nei due confronti, giungendo a quota 47 e agganciando la Juventus in classifica. Situazione complicata, di certo aggravata dal pareggio casalingo di ieri, ma che ancora tiene vive le speranze all’ombra del Vesuvio.