Esonero Mazzarri, contatti fitti con Calzona: ci sono anche due alternative

Potrebbe ricorrere alla scelta a sorpresa il Napoli prima del match contro il Barcellona. Possibile esonero per Mazzarri, con Calzona già contattato.

Continua ad infittirsi il mistero circa la situazione sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri. Il tecnico infatti non convince, e continua a circolare all’ombra del Vesuvio l’ipotesi dell’esonero dopo i risultati fin troppo negativi. Nonostante ciò però, da De Laurentiis e Meluso continuano a giungere iniezioni di fiducia dalla stampa, sebbene sia sotto gli occhi di tutti che qualcosa si sia rotto, viste anche le news circa la lite con Ostigard. Nel frattempo, si infittiscono le indiscrezioni circa il possibile scenario a sorpresa per il Napoli.

Esonero Mazzarri, il Napoli valuta Calzona prima del Barcellona

Hanno del clamoroso le indiscrezioni rivelate dalla redazione di TMW quest’oggi. Secondo il forum di mercato infatti, il Napoli non sarebbe più convinto di continuare la propria strada fino al termine della stagione con Mazzarri in panchina, con la possibilità di vedere il tecnico toscano esonerato addirittura prima del match contro il Barcellona che si alzano. Tutto ciò avrebbe senz’altro del clamoroso, con gli azzurri che avrebbero quindi intensificato i contatti con un nome alquanto a sorpresa.

Trattasi dell’ex Francesco Calzona, cui nome era già spuntato sulle odierne pagine dei quotidiani alle spalle di Giampaolo. L’attuale tecnico della Slovacchia potrebbe però aver superato tutti gli avversari negli indici di gradimento del Napoli, data la conoscenza dell’ambiente partenopeo. Lo stesso Calzona ha infatti lavorato all’ombra del Vesuvio dal 2015 al 2018 nello staff di Maurizio Sarri, tornandovi poi nella stagione 21/22 nello staff di Luciano Spalletti. Il tecnico, inoltre, secondo l’esperto Matteo Moretto avrebbe già risposto positivamente alla chiamata di Aurelio De Laurentiis, con i campani che ora attendono l’ok da parte della Federazione slovacca. A far quindi gola ai supporter del Napoli, colui che potrebbe ricoprire il ruolo di vice per Calzona nei prossimi mesi, quale l’ex capitano degli azzurri Marek Hamsik.

Calzona ha detto si, le alternative del Napoli

La risposta positiva da parte di Calzona avvicina il tecnico al Napoli, corso però ai ripari in caso di rifiuto da parte della Slovacchia. Sullo sfondo vi sarebbe quindi il già tanto vociferato Giampaolo nonché il sempreverde Fabio Cannavaro, come riportato sempre da TMW. Le prossime ore saranno quindi fondamentali nonché delicate per capire l’evoluzione di una situazione simile. La volontà dei Campioni d’Italia sarebbe infatti quella di trovare l’accordo con un nuovo tecnico nell’immediato, cominciando così la settimana di Napoli-Barcellona con la nuova gestione tecnica a capo. Non dovesse quindi concretizzarsi nulla in tempi stretti, è molto probabile che il discorso venga rimandato a settimana prossima.