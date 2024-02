Tensione Napoli, un azzurro si è scagliato contro Mazzarri: è successo all’intervallo

Non si placano le tensioni in casa Napoli, dove si sarebbe registrata una lite negli spogliatoi durante il match contro il Genoa. Protagonisti, Mazzarri e un calciatore azzurro.

Non ha lasciato nulla di buono all’ombra del Vesuvio il pari fra Napoli e Genoa, se non quella sensazione agrodolce di gioia, poi spezzata appena 5 minuti dopo, in seguito alla rete di Ngonge. La situazione azzurra fatica difatti a decollare, con l’ulteriore stop in campionato che potrebbe aver dato la definitiva mazzata agli azzurri sponda rincorsa Champions. Il quarto posto dista infatti 9 punti, che per momento di forma e tensioni interne pesano circa il doppio. Nel frattempo, continuano a crescere le intemperie all’interno dello spogliatoio partenopeo, nella quale sarebbe stata registrata una lite all’intervallo contro il Genoa.

Ostigard contro Mazzarri, lite nel Napoli all’intervallo

Dopo aver totalizzato l’ennesimo passo falso in Serie A, la società azzurra ha confermato ancora una volta sulla panchina il buon Walter Mazzarri, sebbene sia nell’aria un nuovo e possibile cambiamento per il Napoli. Il toscano sembrerebbe infatti essere arrivato al termine della corsa, con i vari Giampaolo e Calzona pronti a scalzare il mister dalla panca. A dimostrazione di ciò, e di una bussola ormai completamente persa, anche quanto accaduto nello spogliatoio all’intervallo di Napoli-Genoa, condito da un’ampia lite fra Mazzarri e Leo Ostigard.

In particolare, secondo il Corriere dello Sport, il norvegese non avrebbe gradito la sostituzione al 45° minuto causa ammonizione, scagliandosi contro il tecnico dopo aver appreso la notizia. Un cambio di “paura” non piaciuto quindi al centrale ex Brighton, sostenuto, secondo il quotidiano, anche dai senatori in questo attacco. Non è la prima volta, infatti, che Mazzarri ricorre a cambi anticipati per sostituire un calciatore ammonito. Ciò successe anche durante Napoli-Verona, con l’ingresso al 52′ di Mazzocchi per Mario Rui, che poco gradì tale scelta. In quell’occasione, però, il tecnico fu premiato, visto l’assist dell’ex Salernitana per il 2-1 firmato Kvaratskhelia. Ieri, invece, l’ingresso di Natan al posto di Ostigard ha portato solo grande scompiglio in difesa, con il brasiliano primo colpevole sul gol del Genoa.

Clima teso a Napoli, De Laurentiis assiste alla lite

Ad aggravare ulteriormente il contesto di cui sopra, quanto dichiarato in aggiunta sulla vicenda dal quotidiano. In particolare infatti, pare che la lite sia scoppiata d’innanzi agli occhi di un attonito De Laurentiis, sceso negli spogliatoi, come ormai di consuetudine, per parlare con la squadra. La furia del patron verso i calciatori e verso Mazzarri sarebbe però stata placata da tale scatto d’ira di Ostigard, in grado di sorprendere l’intero spogliatoio e di aumentare le tensioni in casa Napoli.